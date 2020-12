Podcast A+: Varejo mais social e sustentável

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre os impactos da agenda ESG nos negócios, em especial no setor de varejo. ESG – que quer dizer environmental, social and governance – é a sigla em inglês usada para se referir ao conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. Esses três princípios têm orientado empresários e tomadores de decisão tanto na definição de estratégias das companhias quanto na avaliação de resultados. E influenciado consumidores e investidores na hora de escolher uma marca.

É cada vez maior o peso dos investimentos sustentáveis e responsáveis no mercado financeiro. A maioria dos investidores planeja dobrar a participação dos ativos ESG nas suas carteiras nos próximos cinco anos. Os critérios ambientais, sociais e de governança também têm transformado o setor de varejo, com um modelo de produção mais sustentável e um perfil de consumo mais consciente.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, o jornalista Rafael Lisbôa conversou com Valesca Magalhães, gerente de Sustentabilidade da Riachuelo; Renata Faber, analista ESG da Exame Research; e o professor Heiko Spitzeck, diretor do Núcleo de Sustentabilidade da Fundação Dom Cabral. Confira a íntegra do bate-papo no A+. A edição é de Guilherme Baldi.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

