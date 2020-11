Podcast A+: o que esperar do 2º turno das eleições?

O que esperar do segundo turno das eleições, que vai decidir o futuro de 57 cidades em todo país, incluindo 18 capitais? A polarização deve nacionalizar a disputa em algumas capitais e servirá como teste para medir forças entre o bolsonarismo e o antibolsonarismo, e também entre o petismo e o antipetismo, mesmo onde o partido não tem candidato próprio. É o que revela o debate especial promovido pela Bússola depois do primeiro turno das eleições municipais de 2020. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o encontro reuniu o sócio diretor do Instituto FSB Pesquisa, Marcelo Tokarski, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas.

O Podcast A+ traz um resumo do bate-papo, que abordou o efeito do coronavírus na votação deste ano; o enfraquecimento da chamada “nova política”, cuja onda em 2018 ajudou a eleger outsiders e novatos; o fortalecimento de partidos tradicionais de centro e de direita, que ampliaram suas bancadas municipais e o número de prefeituras em todo o país; e ainda o desgaste da esquerda, mas com novas lideranças ensaiando algum protagonismo em centros urbanos. Confira os melhores momentos do debate no novo episódio do A+. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a revista EXAME e o Grupo FSB.

Ouça abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts.

