Podcast A+: Nova Constituinte no Brasil?

O novo episódio do Podcast A+ repercute a ideia defendida pelo líder do governo na Câmara, deputado federal Ricardo Barros, de uma nova Assembleia Constituinte no Brasil. Para ele, a Constituição de 1988 deixou a nação ingovernável e o país deveria seguir o exemplo do Chile – que, no último domingo, votou nas urnas a favor da elaboração de uma nova Carta para substituir a vigente, herança da ditadura militar de Pinochet.

As declarações de Barros provocaram reações nos três Poderes. Para alguns representantes do Executivo, inclusive o vice-presidente Hamilton Mourão, a fala deve ser encarada como um posicionamento individual do parlamentar e não como uma voz do governo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, rechaçou a ideia, lembrando que a situação nos dois países é diferente porque a Constituição brasileira já foi o marco final do processo de redemocratização, enquanto, no Chile, a Carta aprovada durante a ditadura era uma ferida aberta até hoje. O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Veloso, e associações de juízes e de integrantes do Ministério Público também criticaram a proposta do deputado.

O que pensam os analistas do A+ sobre a convocação de uma nova Constituinte no Brasil? É o momento de rever a Constituição de 1988? Quais os ganhos e os riscos para o país? Num ambiente de extrema polarização, será possível um entendimento político que permita um debate equilibrado e produtivo?

Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o bate-papo reúne Gabriela Wolthers, sócia-diretora da FSB Comunicação, e os analistas políticos Alon Feuerwerker e Marcio de Freitas. A edição é de Guilherme Baldi.

