Podcast A+: Healthtechs e a transformação do setor de saúde

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre as healthtechs e como a tecnologia contribui para ampliar o acesso à saúde.

Se os efeitos da pandemia foram sentidos em todos os setores, nenhum tem sido mais impactado que o da saúde nos últimos dois anos. Diante da maior crise sanitária em um século, os sistemas público e privado tiveram que se adaptar para enfrentar os desafios inéditos trazidos pela Covid-19 e a saúde ganhou uma centralidade ainda maior na vida de cada um de nós.

Para superar as limitações – inclusive físicas - impostas pelo coronavírus, a tecnologia virou uma aliada importante nesse período e mudou também a nossa relação com a saúde. A aceleração digital do setor, a ampliação da telemedicina, a oferta de serviços em domicílio, a customização da experiência e o uso de big data e inteligência artificial na análise de diagnósticos e ações preventivas são algumas das transformações que vieram para ficar.

Parte dessa inovação vem das healthtechs, que se multiplicaram desde o início da pandemia e atraem cada vez mais a atenção de consumidores e o interesse de investidores. As startups têm desenvolvido soluções para tornar os serviços de saúde mais ágeis, eficientes e principalmente acessíveis à população. Tudo a um clique do celular.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatido o papel da tecnologia na ampliação do acesso aos serviços de saúde e foi analisada ainda a contribuição das healthtechs para a reinvenção do setor. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Gustavo Mariozzi, COO da Beep Saúde; Mávio Bispo, CEO da Viziomed; Michael Ruah, CEO e fundador da SouSmile; e Priscila Siqueira, líder do Gympass BR.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

