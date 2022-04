Podcast A+: Big Data e IA - a “mágica” dos dados na gestão dos negócios

O novo episódio do Podcast A+ traz o debate promovido pela Bússola sobre o papel das ferramentas de análise de dados e automação de processos na gestão de empresas de todos os setores e tamanhos.

A cada dois anos, o mundo dobra a sua produção de dados. Estudo da International Data Corporation (IDC) estima que em 2025 a quantidade de novas informações geradas por ano deve ultrapassar a marca de 175 zettabytes ou 175 trilhões de gigabytes. Não é à toa que se ouve tanto a expressão “os dados são o novo petróleo”. Mas, diante do seu volume, variedade e complexidade, é cada vez mais desafiador transformar esse conjunto de informações em conhecimento estratégico.

É por isso que as empresas têm investido em soluções de análise de dados que gerem valor ao negócio. Seja qual for o ramo de atividade, o futuro passa pelo Big Data. Com técnicas de modelagem estatística e ciência de dados, é possível identificar padrões de comportamento e consumo, prever cenários e tomar decisões mais eficientes. A automação dos processos, a partir do uso de ferramentas de Advanced Analytics, como Inteligência Artificial (IA) e Machine Learning (ML), reduz custos e eleva a produtividade.

Com a digitalização acelerada pela pandemia, migramos de vez para o mundo virtual. As limitações impostas pela Covid-19 nos fizeram produzir, consumir e viver mais on-line. Em todo o planeta, investimentos em transformação digital cresceram 15,5% e a previsão é que uma em cada quatro empresas adote um projeto de IA até 2023, segundo a IDC. Números da Dell Technologies mostram que quase 90% das companhias brasileiras implementaram mudanças tecnológicas após a chegada do coronavírus.

Se nunca se produziram tantos dados e saber interpretá-los se tornou um diferencial competitivo, nunca foi tão importante também garantir a privacidade dessas informações. Com a entrada em vigor da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), em setembro de 2020, foram definidas regras para proteger as informações pessoais contra o uso inadequado. Daí que o avanço no desenvolvimento de algoritmos capazes de modelar e analisar dados deve vir sempre acompanhado do fortalecimento de mecanismos de transparência e segurança.

Em uma hora de live no YouTube da Exame, foi debatido o papel estratégico do Big Data e da Inteligência Artificial na gestão dos negócios e eficiência dos resultados. Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, Diretor da Bússola, o bate-papo reuniu Gustavo Ioschpe, fundador e CEO da Big Data; Leandro Rocha, Gerente Executivo de Negócios Digitais do Grupo DPSP, que reúne as Drogarias Pacheco e Drogaria São Paulo; e Vinicius Fonseca, CISO da Iteris.

Escute abaixo o episódio, e ainda pelo Spotify ou Apple Podcasts. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

