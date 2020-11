Podcast A+: 2ª onda de Covid-19 no Brasil?

O Podcast A+ analisa o aumento dos casos de Covid-19 no Brasil, que já ultrapassou a marca de 170 mil mortos. Depois de um período de queda, a média móvel voltou a crescer e não para de subir. São 30 mil novos registros por dia. Dados do Imperial College de Londres, que é referência no monitoramento da pandemia, apontam que a taxa de transmissão do coronavírus no país chegou a 1,3 – a maior desde maio. Isso significa que cada 100 pessoas contaminadas transmitem a doença para outras 130. Um estudo da USP e da Unesp afirma que a taxa é ainda maior – 1,54 – e cresce em todas as regiões.

Os sinais de aceleração da pandemia indicam que o Brasil já enfrenta uma 2ª onda – como na Europa – ou é um recrudescimento ainda da 1ª – como acontece nos Estados Unidos? Enquanto especialistas analisam o comportamento da curva epidemiológica brasileira, os efeitos da alta de casos são sentidos no sistema de saúde, que está cada vez mais pressionado. Em várias localidades, a taxa de ocupação dos leitos já está no limite. A cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, voltou a ter pessoas na fila de espera por uma vaga de UTI para Covid-19 no SUS – o que não acontecia desde junho.

O episódio desta semana debate a alta na curva brasileira da doença, a sobrecarga do sistema de saúde, a possibilidade de novos lockdowns e a corrida pela vacina, cujos testes finais têm anunciado resultados promissores . Com mediação do jornalista Rafael Lisbôa, o bate-papo reúne Gabriela Wolthers, sócia-diretora da FSB, Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa, e o analista político Alon Feuerwerker. A edição é de Guilherme Baldi.

O Podcast A+ faz parte da plataforma Bússola, uma parceria entre a Revista Exame e o Grupo FSB.

