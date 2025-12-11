Plataforma de ingressos aposta em moda para ganhar reconhecimento 

Ensaio fotográfico das peças na coleção da Ingresse, criada em parceria com a Working Title (Ingresse - Alexandre Furcolin/Divulgação)
Plataforma de conteúdo
Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07h00.
Os colaboradores da Ingresse, plataforma de ingressos, já estão presentes em grandes eventos como shows, festivais, festas e partidas de futebol em todo o país. O que falta para a empresa é comunicar essa presença de maneira clara.
Apostando na moda como chave para aumentar o reconhecimento de marca a empresa criou, em parceria com a Working Title, duas linhas de vestuário:
Com o movimento, a Ingresse projeta aumento no reconhecimento de marca. A coleção permite a presença clara da empresa em pontos estratégicos de eventos, como portarias e áreas de operação.
Com direção criativa de Thiago Paes, fundador da Working Title, a coleção foi pensada a fim de combinar a linguagem da moda com soluções técnicas.
No lançamento, encontram-se peças como:
“Criar para eventos é traduzir intensidade, ritmo e estética em uma só linguagem. O desafio foi unir moda e performance sem abrir mão da identidadel”, diz Thiago.
“O mercado entende a importância da funcionalidade, mas queríamos ir além. Criamos peças que traduzem estilo, propósito e a energia do entretenimento ao vivo”, diz Ana Ladeira, head de Marketing da Ingresse.
Em um passo mais arriscado, mas semelhante, a Ingresse também abraçou o futebol e trouxe peças exclusivas do Botafogo e do Bahia, times que também fazem parte do portfólio da marca.
A ativação mira reforçar a presença da marca em um dos segmentos mais aquecidos do país – só em 2024, mais de 18 milhões de torcedores passaram pelos estádios brasileiros, consolidando o futebol como o maior motor do entretenimento nacional.
A primeira leva terá cerca de mil peças distribuídas aos times da Ingresse em todo o Brasil acompanhando operações em diferentes climas e escalas, incluindo os mais de 550 eventos simultâneos na semana do Réveillon.
O lançamento e comunicação aconteceu em um evento no próprio escritório da Ingresse para os seus produtores e equipe, que inclui ainda campanha editorial realizada por Alexandre Furcolin.