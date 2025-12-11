Bússola

Plataforma de ingressos aposta em moda para ganhar reconhecimento 

Ingresse criou coleção de moda para colaboradores presentes em grandes eventos, mirando maior reconhecimento de marca

Ensaio fotográfico das peças na coleção da Ingresse, criada em parceria com a Working Title (Ingresse - Alexandre Furcolin/Divulgação)

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 07h00.

Os colaboradores da Ingresse, plataforma de ingressos, já estão presentes em grandes eventos como shows, festivais, festas e partidas de futebol em todo o país. O que falta para a empresa é comunicar essa presença de maneira clara.

Apostando na moda como chave para aumentar o reconhecimento de marca a empresa criou, em parceria com a Working Title, duas linhas de vestuário:

  • “See you on the dancefloor” para vestir equipes de operação,
  • “Entertainment Business” para produtores e parceiros da marca.

Com o movimento, a Ingresse projeta aumento no reconhecimento de marca. A coleção permite a presença clara da empresa em pontos estratégicos de eventos, como portarias e áreas de operação. 

Coleção de roupas foi pensada para intensificar reconhecimento de marca

Com direção criativa de Thiago Paes, fundador da Working Title, a coleção foi pensada a fim de combinar a linguagem da moda com soluções técnicas.

No lançamento, encontram-se peças como:

  • Capas de chuva premium, 
  • Calça 2 em 1, que se transforma em bermuda, 
  • Jaquetas leves e peças dedicadas ao conceito Entertainment Business.

“Criar para eventos é traduzir intensidade, ritmo e estética em uma só linguagem. O desafio foi unir moda e performance sem abrir mão da identidadel”, diz Thiago.

“O mercado entende a importância da funcionalidade, mas queríamos ir além. Criamos peças que traduzem estilo, propósito e a energia do entretenimento ao vivo”, diz Ana Ladeira, head de Marketing da Ingresse.

Segmento de eventos de futebol recebeu atenção especial 

Em um passo mais arriscado, mas semelhante, a Ingresse também abraçou o futebol e trouxe peças exclusivas do Botafogo e do Bahia, times que também fazem parte do portfólio da marca. 

A ativação mira reforçar a presença da marca em um dos segmentos mais aquecidos do país – só em 2024, mais de 18 milhões de torcedores passaram pelos estádios brasileiros, consolidando o futebol como o maior motor do entretenimento nacional. 

A primeira leva terá cerca de mil peças distribuídas aos times da Ingresse em todo o Brasil acompanhando operações em diferentes climas e escalas, incluindo os mais de 550 eventos simultâneos na semana do Réveillon

O lançamento e comunicação aconteceu em um evento no próprio escritório da Ingresse para os seus produtores e equipe, que inclui ainda campanha editorial realizada por Alexandre Furcolin.

 

