Plataforma Cloe passa a oferecer conteúdo para ensino médio em 2022

A Cloe, plataforma de aprendizagem ativa, elaborada para engajar professores e estudantes, anuncia que agora conta também com conteúdo para apoiar as aulas do ensino médio. Para isso, a plataforma se adequou às novas regras do novo ensino médio, que passam a valer a partir deste ano, e que dentre as principais mudanças estão o aumento da carga horária letiva anual e a atualização na grade curricular dos alunos de escolas públicas e privadas de todo o país.

O tempo de aulas passará a ser de 5 horas diárias, o que no fim do ano somarão mil horas letivas, um aumento de 200 horas em comparação ao modelo antigo. Além disso, a nova lei permite que 30% do ensino médio noturno e 20% do diurno possam ser feito remotamente.

Já conhecidas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), as disciplinas passam a ser divididas por áreas de conhecimento, sendo elas: linguagens e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias e ciências humanas e sociais aplicadas.

Para ajudar a preparar os estudantes diante de todas essas mudanças, a Cloe acaba de firmar nova parceria com a AIO, startup carioca de educação e inteligência artificial, que funciona como um GPS da educação, apontando o melhor caminho para que os estudantes possam alcançar seus objetivos de estudo, principalmente em relação ao Enem e ao vestibular.

“Estamos muito felizes em anunciar esta parceria: ela é o exemplo de que não precisa haver dilema em educação e é possível inovar e, simultaneamente, manter a qualidade das avaliações”, declara o fundador e Chief Product Officer da Cloe, Renato Dias.

Criada em 2020 pelos sócios-fundadores, Patricia Oakim (CEO) e Murilo Vasconcelos (CTO), a AIO agora é integrada à Cloe, em um único acesso, que disponibilizará avaliações personalizadas e orientação individual feitas com inteligência artificial a partir de dados da própria performance dos estudantes, mostrando para eles os temas prioritários de estudo que podem alavancar seu desempenho.

Por meio da parceria com a Cloe, que faz parte da Camino Education, grupo educacional que também é mantenedor da Camino School, a expectativa é que a solução integrada chegue em mais de 130 mil estudantes, além da expansão do conteúdo já disponível na plataforma.

Como funciona

Os estudantes que acessarem a plataforma da Cloe poderão realizar simulados reduzidos com 12 questões para cada área do Enem que irão detectar o nível de conhecimento e orientar os estudos de cada aluno.. As questões são divididas entre as áreas de conhecimento, que são: ciências humanas, ciências da natureza, linguagens e matemática.

Usando inteligência artificial, a AIO direciona a próxima questão pro aluno de acordo com o seu desempenho na questão anterior. Além disso, a AIO inclui um cronômetro que permite verificar o tempo gasto para responder cada uma das questões .

Além disso, também estão disponíveis os simulados do Enem, divididos em 45 questões em cada área do conhecimento. Caso o aluno consiga fazer dois simulados no mesmo dia, é possível reproduzir a experiência da prova do Enem, que contempla 90 questões.

Simulados disponíveis

Serão duas edições para o 1º ano, quatro edições para o 2º ano e seis edições para o 3º ano, que servem para que os alunos testem a resistência nas provas. Além disso, haverá também um simulado para a Fuvest, um para Unesp e um para a Unicamp.

Todos os simulados e avaliações disponíveis na plataforma utilizam a metodologia de avaliação do Enem, a Teoria de Resposta ao Item (TRI) que, diferente das avaliações tradicionais, contabiliza o número de pontos de acordo com a dificuldade das perguntas, utilizando um cruzamento de dados.

Acompanhamento dos professores

A integração da AIO na Cloe também possibilita que professores e coordenadores das escolas acessem um painel para avaliar o desempenho das turmas, assim entendem tanto de forma conjunta quanto de forma individual, como está sendo a evolução das turmas e de cada um dos alunos em determinadas disciplinas, podendo desenvolver ações pedagógicas direcionadas

“A AIO é uma aliada do professor. Conseguimos fornecer informações precisas de desempenho porque usamos avaliações personalizadas criadas com inteligência artificial. E esse tipo de inovação tecnológica em conjunto com conteúdo de qualidade apoia o professor para que ele auxilie o aluno a se desenvolver de uma forma mais dinâmica e precisa”, afirma Patricia Oakim, sócia fundadora e CEO da AIO.

A importância do Enem

O Enem é uma importante ferramenta de seleção utilizada pelas principais universidades públicas e privadas de todo o país, além de possibilitar o acesso a bolsas de estudo integrais ou parciais do Programa Universidade para Todos (ProUni).

“O estudante que atinge um bom desempenho no Enem, consequentemente também aumenta suas chances de alcançar um futuro promissor, portanto, estamos abrindo mais essa porta para que os alunos possam ter todo o suporte necessário na conquista dos seus objetivos”, declara Renato.

