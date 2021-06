Pit Stop evolui no modelo de franquia e vai além do posto de gasolina

Por Bússola

A franquia Pit Stop, que oferece cervejas, refrigerantes, sucos, chás e água em pontos de venda de pequeno porte, ganhou um novo visual e novas funcionalidades, como delivery, com o objetivo de crescer em cidades de até 300.000 habitantes. Além dos postos de gasolina, tradicional ponto de instalação da franquia, outros espaços com grande fluxo de pessoas como estacionamentos de shoppings, butique de carnes e centros comerciais também vão abrigar o Pit Stop.

O negócio, que em 2020 ficou em primeiro lugar entre as dez maiores microfranquias da Associação Brasileira de Franchising (ABF), tem um modelo que permite um investimento baixo, em torno de 100.000 reais, com um retorno rápido, em relação a outros modelos do mercado. Outro diferencial da marca é a sustentabilidade, em linha com as políticas da Ambev, ao trabalhar majoritariamente com as garrafas retornáveis.

Com quase 2.000 lojas no Brasil, o Pit Stop é um modelo pioneiro composto de uma câmara fria, que oferece produtos do portfólio Ambev, sempre gelados. O modelo ganhou dois prêmios de design: o prêmio nacional Bornancini no final de 2020 e o prêmio IF Design Award em 2021, um dos mais celebrados e valorizados no mundo.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | LinkedIn | Twitter | Facebook | Youtube