PIB tem queda recorde

A economia brasileira teve retração inédita de 9,7% no segundo trimestre de 2020 na comparação com os três meses anteriores. Os dados, divulgados hoje pelo IBGE, mostram que este foi o período mais agudo da crise provocada pela pandemia. Algumas previsões indicavam cenário pior. Analistas afirmam que as políticas de estímulo e contenção ajudaram a minimizar os efeitos negativos sobre o PIB.

Mais detalhes, contextualizações e a íntegra do estudo do IBGE estão aqui.

Auxílio emergencial será prorrogado. O benefício passa a ser de 300 reais e vai durar até dezembro de 2020.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 222.000 citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o tombo do PIB no segundo trimestre e as perspectivas econômicas daqui para a frente; e outro artigo com uma reflexão sobre o comportamento da multidão que, ignorando os riscos à saúde, lotou praias no fim de semana. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Saúde e Ciência

Taxa de transmissão no Brasil é a mais baixa desde abril, aponta Imperial College

“Estamos longe de ver o final da pandemia

Visor transparente e máscara com válvula não impedem contágio

Aquecimento global – Papa pede respeito ao Acordo

Papa pede respeito ao Embaixador alemão – “Alemanha quer acordo UE-Mercosul

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de sete dias (somadas as mortes dos últimos sete dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a três óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.