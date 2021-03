E o ensaio para a medida final da retração do nosso Produto Interno Bruto em 2020 está em -4,05%, diz o Banco Central (leia). Deve ficar por aí mesmo. Ruim, porque recessão é sempre uma desgraça, mas vai representar metade do que previram os analistas em certo momento.

A situação mundo afora, especialmente em alguns países desenvolvidos, está bem mais aguda (leia). Mas não chega a ser consolo para nós, especialmente porque vínhamos de anos complicados, com recessão feroz (2015-16) ou quase estagnação (2017-19)

Em resumo, o 2020 da Covid-19 veio coroar mais uma "década perdida". Com pequenos lapsos de exceção, é o cenário desde o processo redemocratizador dos anos 1980. Aliás, aquela transição foi catalisada pela tristeza com a inflação e a recessão. Deu-se um jeito na primeira, mas não na segunda.

E veio o cansaço com a Nova República, nascida ali. E vieram os surtos recentes de disrupção, que atingiram o ápice em 2018. A curiosidade? No que vão dar, desta vez, o cansaço e a frustração com a perenização da mediocridade econômica, na hipótese de isso se confirmar?

* Analista político da FSB Comunicação

