Petlove&Co anuncia compra de empresa de planos de saúde pet

A Petlove&Co, plataforma online de produtos e serviços para pets, anuncia compra da empresa de planos de saúde pet Nofaro. A holding passa a deter 100% de participação na Nofaro, companhia que vem se consolidando como a plataforma online de saúde pet e que triplicou seu faturamento no último ano. Com a aquisição, a plataforma tem expectativa de ter R$ 500 milhões em receita nesse segmento nos próximos dois anos.

O objetivo da operação é fortalecer o portfólio de produtos e serviços do ecossistema Petlove&Co, que cumpre a missão de democratizar e simplificar o cuidado com o pet, oferecendo a melhor experiência para tutores e empoderando médicos veterinários e empreendedores do segmento para fazer os pets mais felizes e saudáveis. Essa é a sexta aquisição da holding nos últimos três anos, o que demonstra a força e o crescimento de seu ecossistema.

Com a operação, a carteira de clientes da Petlove&Co no segmento saúde passa a ter mais de 70 mil pets e cerca de mil parceiros credenciados. A empresa já atuava nesse mercado desde abril de 2021. De acordo com Talita Lacerda, CEO da Petlove&Co, a expectativa da companhia é dobrar o número de clientes até o final de 2022.

“A fusão nos permitirá incorporar ferramentas tecnológicas avançadas e ampliar a rede credenciada, com regiões complementares às que já temos força, o que irá reforçar o nosso ecossistema”, declara Talita.

Criada na região Sul, a Nofaro é uma startup que vem se destacando no mercado de planos de saúde pet, com crescimento robusto a cada ano. São mais de 25 mil pets atendidos e 600 clínicas e hospitais veterinários credenciados. A empresa está presente em Porto Alegre, Caxias do Sul, Curitiba, Belo Horizonte, São Paulo e Campinas.

“Seguiremos atuando com a marca Nofaro, mantendo inovação e simplicidade como nossos pilares. Justamente por isso, acreditamos nessa operação e no quanto ela irá agregar tecnologias e sinergias comerciais para as duas empresas”, declaram Filipe Machado e Murillo Trauer, fundadores da Nofaro.

Para eles, a parceria é uma oportunidade de expandir ainda mais os negócios e acelerar a ampliação da atuação, que já estava acontecendo, para todo o Brasil.

De acordo com Talita, há muito espaço para crescer no segmento de saúde para pets. No Brasil, a penetração do setor ainda é considerada baixa dentro do universo de pets (0,15%), enquanto nos Estados Unidos esse número já chega a mais de 1% e no Reino Unido a 25%.

“Em quatro anos, a Petlove&Co espera ter mais de 300 mil pets com planos de saúde. Essa é uma grande aposta da empresa, que está sempre em busca de oferecer o melhor e fazer mais pela saúde dos pets”, declara a CEO.

