Startup de US$ 4 bi demite 22% dos funcionários para pagar salários de US$ 1 milhão aos que restaram

No ecossistema global de startups de tecnologia e Software como Serviço (SaaS), as demissões em massa costumavam ser interpretadas pelo mercado financeiro como um sinal claro de contenção de despesas, preservação de caixa ou declínio na demanda comercial.

Contudo, a ascensão da inteligência artificial generativa está subvertendo a lógica tradicional de gestão de pessoas e governança corporativa. A ClickUp, startup de softwares de produtividade avaliada em US$ 4 bilhões, conduziu uma demissão em massa de 22% de sua força de trabalho de 1.300 funcionários.

A decisão, no entanto, não responde a uma crise de liquidez: o CEO da companhia, Zeb Evans, anunciou publicamente que os recursos poupados com os desligamentos financiarão uma reestruturação de remuneração inédita, criando novas faixas salariais que podem atingir US$ 1 milhão por ano para os talentos remanescentes.

O novo arranjo salarial baseia-se em um modelo meritocrático e de alto desempenho intimamente ligado ao impacto gerado através da IA. A tese de liderança de Evans defende que colaboradores que apresentarem resultados fora da curva ao implementar, criar ou aprimorar sistemas autônomos dentro da companhia serão remunerados muito além dos padrões históricos do mercado de tecnologia. Por outro lado, aqueles que não acompanharem o ritmo de automação interna serão excluídos dos bônus. A estratégia reflete uma transição tática para estruturas organizacionais extremamente enxutas, nas quais o ganho de eficiência operacional depende de densidade de talento e tecnologia aplicada, e não do volume bruto de funcionários (headcount).

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A cultura dos agentes de IA e a eficiência do trabalho

A reestruturação na ClickUp culmina após um esforço de engenharia de processos focado em descentralizar o desenvolvimento de inteligência artificial entre as equipes.

Em vez de restringir a criação de soluções a um departamento isolado de TI, a liderança instituiu uma cultura interna em que cada colaborador deve gerenciar e aprimorar seus próprios fluxos de trabalho através de agentes de inteligência artificial.

Como resultado direto dessa governança de dados e processos, funções repetitivas de análise de dados, monitoramento operacional e revisão de transcrições de reuniões — que antes exigiam equipes robustas — passaram a ser coordenadas por poucas pessoas.

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