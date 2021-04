Ou Planalto trabalha bem ou CPI se transforma em máquina de moer

E ao final a Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid-19 foi lida em plenário no Senado e tornou-se um dado da realidade. A reunião do pleno do Supremo Tribunal Federal para decidir sobre o antes decidido monocraticamente acabou sendo quase protocolar.

Mas teve pelo menos uma função. Doravante os presidentes do Congresso Nacional estarão de mãos amarradas. Juntadas as assinaturas necessárias, instala-se automaticamente a comissão inquiridora. Ou seja, qualquer governo precisará doravante ter dois terços (mais um) de ultrafiéis na Câmara e no Senado.

Mas já era meio que assim.

A medição preliminar da correlação de forças na CPI da Covid-19 aponta o governo em desvantagem. Na teoria, o fiel da balança serão os senadores chamados de "independentes". Ocorre que na política, e especialmente no Legislativo, independência rima bem mais com oposição do que com situação.

A operação política do Planalto precisará funcionar muito bem para evitar que a CPI se transforme numa máquina de moer, num foco apenas de desgaste para o governo federal. Mesmo a inclusão das verbas a estados e municípios não é garantia de nada.

Porque é perfeitamente possível senadores e governadores articularem-se para colocar o foco no presidente e proteger o resto.

*Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação