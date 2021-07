Optum oferta programas de assistência à saúde mental integrada na pandemia

A partir de um novo modelo de negócio, a Optum, empresa do UnitedHealth Group, aplicou a tecnologia de seus produtos analíticos e EAP (Employee Assistance Program, na sigla em inglês) para criar uma plataforma completa de saúde mental. O produto integrado para o mercado corporativo e estudantil, com processos digitais, mapeamento emocional para empresas e serviços de assistência mental, é parte da plataforma de EAP, que oferece apoio emocional, financeiro, jurídico e social às empresas.

“Tínhamos um olhar mais focado no setor de saúde, mas hoje ampliamos nosso escopo e trabalhamos com todo o mercado empresarial. Estamos atuando em novos segmentos, como o estudantil”, diz Renata Soares, general manager da Optum no Brasil.

Desde que passou por uma reestruturação, em 2019, a Optum vem inovando e lançou o canal digital desenvolvendo uma estratégia omnichannel, a partir de um posicionamento focado na visão de apoio integral à saúde emocional de seus usuários ou membros. O Brasil é o único país no mundo onde o UnitedHealth Group atua em três frentes de negócio: planos de saúde, hospitalar e tecnologia, esta última com a Optum.

E foi justamente no Brasil, dentre os 157 países onde a Optum atua, que a empresa começou a trabalhar com um posicionamento de saúde mental integrada. Foi também o primeiro país a oferecer o EAP Digital, com uma plataforma única que ajuda a acompanhar a saúde emocional do capital humano da empresa, extraindo insights para novas formas de apoiar os funcionários. “A partir da reestruturação, assumimos uma gestão mais ágil, com um perfil de healthtech”, declara a gestora. “A Optum é a única a oferecer para o mercado, por meio de uma plataforma digital e aplicativo, o apoio integrado, que engloba o mental, o social, o jurídico e financeiro.”

O momento atual da pandemia faz com que o olhar para a saúde mental se torne ainda mais relevante. Segundo dados do call center da Optum, houve um aumento no número de pessoas que procuram assistência. Dentre os clientes que hoje já contam com o programa, observou-se um aumento de 18% no número de pessoas que entram em contato com problemas críticos de saúde emocional. Houve também um aumento de 30% no tempo médio da ligação, o que indica casos mais críticos. “Com a realidade que estamos vivendo hoje, deixar alguém desassistido emocionalmente pode fazer com que um problema pequeno se torne muito maior”, afirma Renata.

A Optum criou, inclusive, uma linha específica de assistência à covid-19, que trabalha as questões relacionadas ao medo da doença e da morte, o impacto social e o isolamento decorrente da pandemia. Esse serviço conta com apoio emocional e workshops direcionados a essas temáticas. A Optum tem hoje um serviço destinado aos profissionais que atuam na linha de frente, que inclui rodas de conversa. Os dados internos da Optum mostram um aumento nos casos de depressão e até suicídio entre esse grupo de profissionais.

A saúde mental contempla um escopo mais amplo do que apenas a questão psicológica, algo que, também, a pandemia evidenciou. Cerca de 27% dos casos atendidos hoje nos serviços da Optum pedem ajuda jurídica, o que causa impacto na saúde mental daquela pessoa. O planejamento financeiro também tem uma relação com a saúde emocional, pois ter uma reserva econômica ajuda a trazer alento àqueles em perigo de perda de movimento comercial, vendas ou até mesmo do emprego em si.

Expansão

A expansão da Optum no Brasil trará novos produtos para atender a saúde mental de diferentes públicos. A empresa está ativando novos setores menos trabalhados, como o estudantil, oferecendo a mesma assistência que está disponível hoje para empresas para universidades e escolas. “Customizamos nossas plataformas e estamos trazendo novos serviços, como apoio para o estresse antes de uma prova, apoio para decisão de carreira e dicas de como ajudar a se concentrar para uma prova”, declara Renata. “Estamos olhando para o ser humano de forma integrada ao ajudar a saúde mental do indivíduo.”

