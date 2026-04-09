Opinião: você pode dormir. O seu negócio, não

Por Leonardo de Ana*

Existe uma mudança que acontece no varejo justamente quando as portas fecham. O funcionamento do comércio foi, por muito tempo, limitado ao horário comercial.

Entre 21h e 23h, a maior parte dos pontos de venda encerra suas atividades. Mas o consumidor não segue esse relógio.

A necessidade não tem hora marcada: ela aparece no meio da madrugada, em um feriado prolongado, durante um jogo ou em um encontro inesperado em casa.

E é aí que entra uma provocação que eu gosto de fazer: “você pode dormir, mas o seu negócio não deveria.”

A expansão dos minimercados autônomos no Brasil

Hoje, já é possível operar um varejo que funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, sem interrupções, e mais do que isso, sem depender da presença física constante do empreendedor.

Esse não é um cenário futuro, é uma realidade em expansão no Brasil. Segundo dados do Radar Scanntech – Varejo de Vizinhança, desenvolvido para a Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, os minimercados autônomos cresceram 5,3% em faturamento em 2025.

Esse crescimento ficou acima da média do varejo alimentar, que foi de 4,1%. Proximidade, conveniência e agilidade são os pilares desta expansão do varejo de proximidade.

O impacto do calendário no comportamento do consumidor

O próprio calendário reforça essa transformação. Em 2026, teremos dez feriados nacionais, sendo nove em dias úteis, o que amplia significativamente os períodos de consumo dentro de casa.

Em levantamentos realizados pela InHouse Market, foi observado que esses momentos podem gerar aumento de até 15% no faturamento em comparação com dias comuns.

Isso acontece porque o consumo está migrando. As pessoas passam mais tempo em casa, reúnem amigos, assistem a jogos, descansam. Nesse contexto, a decisão de compra se torna imediata.

O consumidor não quer se deslocar, enfrentar trânsito ou filas; ele quer resolver em minutos, sem interromper o momento.

Tecnologia no varejo: operação 24/7 sem monitoramento manual

Mas existe um ponto fundamental aqui. Quando eu digo que o negócio não pode dormir, não significa que o empreendedor precisa trabalhar 24 horas por dia. Pelo contrário.

A única forma de sustentar esse modelo é com tecnologia no varejo, principalmente com o avanço constante de sistemas baseados em inteligência artificial, que acompanham toda a jornada do consumidor dentro da loja.

Esses sistemas identificam padrões de comportamento, classificam riscos e geram alertas em tempo real. Isso reduz drasticamente a necessidade de monitoramento manual e permite uma operação contínua e segura.

A gestão também é transformada. O empreendedor ganha flexibilidade para acompanhar o negócio de onde estiver, ajustar estoque, analisar desempenho e tomar decisões com base em dados.

O abastecimento pode ser feito em horários alternativos, e muitos operadores conseguem conciliar o negócio com outras atividades.

O papel da gestão em negócios com automação

Mas é importante deixar claro que isso não é um investimento passivo. Existe uma ideia equivocada de que negócios com automação funcionam como uma aplicação financeira, em que basta investir e esperar o retorno.

Não é assim. A tecnologia elimina atritos operacionais e amplia a eficiência, mas a gestão continua sendo essencial.

É preciso olhar para o mix de produtos, entender o comportamento do consumidor e acompanhar indicadores de desempenho com consistência.

O que estamos vivendo, no fim das contas, é uma redefinição do que significa estar aberto. Antes, estar aberto era levantar a porta da loja.

Hoje, estar aberto é estar disponível no momento em que o cliente precisa, independentemente do horário, do dia ou do contexto.

O varejo está cada vez mais integrado na rotina das pessoas, é um serviço que se adapta ao consumidor, e não o contrário.

Por isso, eu reforço: você pode (e deve) dormir. Mas, se o seu negócio quiser continuar relevante nos próximos anos, ele precisa estar acordado.

*Leonardo de Ana é Cofundador e CoCEO da InHouse Market.