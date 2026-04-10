O fim da estabilidade e a ascensão de um novo perfil profissional

O mercado de trabalho mudou. E aquela velha ideia de estabilidade (entrar em uma empresa e permanecer até a aposentadoria) deu lugar a um cenário marcado por transformações rápidas e constantes.

Hoje, o desafio não é apenas manter o emprego, mas se tornar o profissional que a empresa faz questão de ter, mesmo quando em cenários de crise. Para entender como sobreviver e prosperar em momentos difíceis, surge um conceito fundamental: a antifragilidade.

Muitos falam em resiliência, que é a capacidade de se reinventar a cada dificuldade. No entanto, ser antifrágil é como criar um sistema imunológico: ele precisa ser exposto a desafios para ficar mais forte.

O profissional antifrágil é aquele que não apenas "suporta" a crise, mas aprende com ela. Em vez de entrar em pânico com as mudanças, ele as usa para mostrar novas habilidades, assumir responsabilidades que outros temem e propor soluções que ninguém viu.

O novo critério de valor no mercado de trabalho

Segundo o relatório Future of Jobs 2023, do Fórum Econômico Mundial, três das competências mais desejadas até 2027 são: flexibilidade, resiliência e agilidade.

O estudo revela que 60% dos trabalhadores no mundo precisarão passar por algum tipo de treinamento ou atualização até o próximo ano. No entanto, metade das pessoas ainda não têm acesso a essas oportunidades. Isso significa que quem busca conhecimento por conta própria ganha uma vantagem competitiva em casos de uma demissão em massa.

Antigamente, a lealdade era medida pelo tempo de casa, hoje, ela é medida pelo valor entregue. Permanecer em uma empresa que passa por uma crise pode ser uma excelente estratégia. Quando tudo vai bem, é fácil passar despercebido, porém na crise, quem resolve problemas aparece para a liderança.

Empresas valorizam quem segue firme em tempos difíceis. Esse histórico cria um laço de confiança que pode render promoções aceleradas quando a economia melhorar.

Como se tornar indispensável em tempos de mudança

Se adaptar já não é mais suficiente — o mercado agora valoriza quem cresce com a pressão. Se você quer deixar de apenas reagir às mudanças e começar a usá-las como alavanca para acelerar sua carreira, é hora de dar o próximo passo com estratégia.

Na masterclass gratuita do Na Prática com Roberto Sallouti, você vai entender, na visão de quem lidera uma das maiores instituições financeiras do país, como se posicionar em cenários de incerteza, desenvolver competências valorizadas e se tornar o profissional que as empresas não querem perder.

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