O caminho para ser conselheira e atuar na governança das empresas

A participação de mulheres em conselhos empresariais tem aumentado nos últimos anos, acompanhando mudanças nas práticas de governança corporativa e na busca por maior diversidade na tomada de decisões. Ainda assim, ocupar uma cadeira em um conselho exige preparação específica e competências diferentes das exigidas em cargos executivos.

Para quem deseja ser conselheira, compreender o funcionamento dos conselhos e desenvolver uma visão estratégica ampla tornou-se um diferencial importante.

O que faz uma conselheira?

O conselho de administração é responsável por acompanhar a estratégia da organização, supervisionar riscos, avaliar resultados e apoiar decisões de longo prazo. Diferentemente da diretoria executiva, que administra a operação do dia a dia, o conselho atua em nível estratégico.

Na prática, uma conselheira participa da análise de investimentos, sucessão de lideranças, gestão de riscos, políticas de sustentabilidade, governança e desempenho do negócio.

Desenvolva as competências que os conselhos exigem. Em um dia de imersão, o ABP-W One Day Edition aborda governança corporativa, gestão de riscos, ESG e estratégia de alto nível. Garanta sua vaga.

Quais competências são mais valorizadas?

Embora a experiência executiva seja relevante, ela costuma ser apenas um dos critérios considerados.

Entre as competências mais buscadas estão:

visão estratégica do negócio;

conhecimento em governança corporativa;

capacidade de avaliar riscos e oportunidades;

leitura de indicadores financeiros;

habilidade para fazer perguntas que apoiem decisões;

independência e pensamento crítico.

Por exemplo, enquanto uma diretora comercial pode focar metas de vendas, uma conselheira analisa como aquela estratégia impacta crescimento, reputação, riscos e geração de valor no longo prazo.

Por que a governança é tão importante?

Governança corporativa reúne práticas que orientam como uma organização é administrada, supervisionada e controlada.

Nos conselhos, temas como transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e sustentabilidade fazem parte das discussões recorrentes.

Também cresce a atenção para fatores ESG — práticas relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança — que influenciam riscos, competitividade e acesso a investimentos.

Como construir uma trajetória para ser conselheira

A preparação costuma envolver atualização constante e ampliação da visão de negócios.

Entre os caminhos mais comuns estão:

aprofundar conhecimentos em governança;

participar de programas de formação para conselhos;

desenvolver networking qualificado;

acompanhar tendências regulatórias e de mercado;

buscar experiências que ampliem a visão estratégica além da área de atuação.

Essa combinação ajuda executivas, sócias e acionistas a compreender melhor o papel esperado de um membro de conselho.

Um próximo passo para quem deseja atuar em conselhos

Para profissionais que querem entender, na prática, como funcionam os conselhos empresariais, o ABP-W One Day Edition oferece uma imersão de um dia focada nas competências mais debatidas no ambiente conselheiro — governança corporativa, gestão de riscos, ESG e posicionamento estratégico de alto nível.

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