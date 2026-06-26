O caminho para ser conselheira e atuar na governança das empresas (foto/Thinkstock)
Jornalista
Publicado em 26 de junho de 2026 às 16h37.
A participação de mulheres em conselhos empresariais tem aumentado nos últimos anos, acompanhando mudanças nas práticas de governança corporativa e na busca por maior diversidade na tomada de decisões. Ainda assim, ocupar uma cadeira em um conselho exige preparação específica e competências diferentes das exigidas em cargos executivos.
Para quem deseja ser conselheira, compreender o funcionamento dos conselhos e desenvolver uma visão estratégica ampla tornou-se um diferencial importante.
O conselho de administração é responsável por acompanhar a estratégia da organização, supervisionar riscos, avaliar resultados e apoiar decisões de longo prazo. Diferentemente da diretoria executiva, que administra a operação do dia a dia, o conselho atua em nível estratégico.
Na prática, uma conselheira participa da análise de investimentos, sucessão de lideranças, gestão de riscos, políticas de sustentabilidade, governança e desempenho do negócio.
Desenvolva as competências que os conselhos exigem. Em um dia de imersão, o ABP-W One Day Edition aborda governança corporativa, gestão de riscos, ESG e estratégia de alto nível. Garanta sua vaga.
Embora a experiência executiva seja relevante, ela costuma ser apenas um dos critérios considerados.
Entre as competências mais buscadas estão:
Por exemplo, enquanto uma diretora comercial pode focar metas de vendas, uma conselheira analisa como aquela estratégia impacta crescimento, reputação, riscos e geração de valor no longo prazo.
Governança corporativa reúne práticas que orientam como uma organização é administrada, supervisionada e controlada.
Nos conselhos, temas como transparência, prestação de contas, responsabilidade corporativa e sustentabilidade fazem parte das discussões recorrentes.
Também cresce a atenção para fatores ESG — práticas relacionadas aos aspectos ambientais, sociais e de governança — que influenciam riscos, competitividade e acesso a investimentos.
A preparação costuma envolver atualização constante e ampliação da visão de negócios.
Entre os caminhos mais comuns estão:
Essa combinação ajuda executivas, sócias e acionistas a compreender melhor o papel esperado de um membro de conselho.
Para profissionais que querem entender, na prática, como funcionam os conselhos empresariais, o ABP-W One Day Edition oferece uma imersão de um dia focada nas competências mais debatidas no ambiente conselheiro — governança corporativa, gestão de riscos, ESG e posicionamento estratégico de alto nível.