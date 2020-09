ONU pede US$ 35 bilhões

Como parte de um esforço global por recursos, o secretário-geral da ONU, António Guterres, pediu hoje mais US$ 35 bilhões para que a OMS invista no programa ‘ACT Accelerator‘. Trata-se de uma teia de acesso a tecnologias de enfrentamento à Covid-19 que contempla vacinas, tratamentos e diagnósticos. A busca por apoio financeiro está aquém das metas.

Voluntário que teve reação adversa à vacina de Oxford é mulher e não recebeu placebo.

Já o Brasil estuda como ingressar no programa Covax Facility, de acesso à vacina. Áreas do governo vão discutir a aquisição e a distribuição de vacinas no país.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 130 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

Média móvel — 10/09/2020 Média móvel — 10/09/2020

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo que questiona se, passada a fase mais crítica da pandemia, o consumidor vai mudar a proporção entre o que poupa e o que gasta; e outro artigo debate a inflação dos alimentos da cesta básica, em especial do arroz. Confira a íntegra do boletim aqui.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.