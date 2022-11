Onde assistir à Copa e quais os jogos que você não pode perder

Pronto, chegou a Copa do Mundo de futebol. Neste domingo, às 13h, Catar e Equador vão correr atrás da bola na partida inicial. Antes, às 12h, vem a cerimônia de abertura. Até 18 de dezembro, data da final, o mais importante evento esportivo do planeta terá quatro opções de transmissão com imagem aos brasileiros. Dá para assistir a tudo? Difícil. Então, resolvi elencar o que há de imperdível na primeira fase, quando a tabela já está estabelecida. E, claro, preparar um “guia para acompanhar a Copa”.

Na TV aberta a exclusividade é da Globo. Dos 64 jogos, 56 serão transmitidos ao vivo – na terceira rodada da primeira fase haverá jogos em horários simultâneos, o que impede a transmissão de todos.

Nas duas primeiras rodadas da fase inicial os jogos serão às 7h, 10h, 13h e 16h. Pela primeira vez serão quatro jogos por dia! Na terceira rodada, jogos simultâneos às 12h e 16h. Estes dois horários serão seguidos nas oitavas de final e quartas de final. Nas semifinais, dois jogos serão às 12h, em 13 e 14 de dezembro, mesmo horário da final do campeonato no dia 18.

Além das partidas de abertura e da seleção brasileira, nove jogos prometem ser os mais interessantes na fase inicial da Copa:

França x Dinamarca – 26/11, sábado, 13h

Atual campeã do mundo, a França caiu no grupo D e, junto com a Dinamarca, é ampla favorita para avançar de fase. O encontro entre as duas equipes deve valer a liderança do grupo. O problema para o time de azul é o retrospecto não muito favorável – os dinamarqueses venceram duas vezes Mbappé e companhia no ciclo antes da Copa.

Espanha x Alemanha – 27/11, domingo, às 16h

São duas campeãs mundiais se enfrentando. O encontro também tem um sentimento de revanche, já que na última partida a Espanha goleou por 6 a 0 a equipe alemã. A Fúria também levou a melhor na semifinal de 2010 e na decisão da Euro de 2008.

Portugal x Uruguai – 28/11, segunda-feira, às 16h

É o último mundial de Cristiano Ronaldo, no jogo mais importante de seu país nesta edição. A estrela portuguesa chega à Copa em má fase e enfrentará também veteranos do outro lado, com Suárez e Cavani no comando do ataque uruguaio.

País de Gales x Inglaterra – 29/11, terça-feira, às 16h

Reino Unido em festa. Os dois países vizinhos se enfrentam pela primeira vez em uma Copa. Para quem William, o príncipe de Gales e filho do Rei Charles III, vai torcer? Ele já declarou que será Inglaterra, para quem sempre torceu no futebol. Gales só esteve em uma Copa, a de 1958, quando enfrentou o Brasil. Agora tem em Gareth Bale sua esperança. Este grupo ainda tem os Estados Unidos (ex-colônia britânica), além de Irã.

Irã x EUA – 29/11, terça-feira, às 16h

Já que Irã e Estados Unidos estão no mesmo grupo, é impossível não lembrar da rivalidade política. O encontro já ocorreu sem problema na Copa de 1998: o Irã venceu por 2 a 1. Sempre fica a dúvida, não? Melhor assistir.

Polônia x Argentina – 30/11, quarta-feira, às 16h

Simplesmente Robert Lewandowski, o atual melhor jogador do mundo eleito pela Fifa, contra Lionel Messi, um dos maiores da história, e que trocaram farpas neste ano. Último mundial de Messi, que carrega o peso de ter de levantar o caneco para definitivamente ser comparado a Maradona e Pelé.

Croácia x Bélgica – 1/12 quinta-feira, às 12h

As duas seleções sensações na última Copa do Mundo, que alcançaram as semifinais – a Bélgica parou no confronto, enquanto a Croácia avançou para a final. Os dois times estão mais velhos e menos fortes, mas ainda devem render em campo. Na Bélgica, destaque para Thibaut Courtois no gol, Jan Vertonghen na defesa, Kevin De Bruyne e Eden Hazard no meio-campo e Romelu Lukaku no ataque. Do outro lado, Luka Modric, que em 2018 recebeu o troféu de melhor do mundo após a Copa do Mundo.

Gana x Uruguai – 2/12, sexta-feira, 12h

Um jogo entre estas seleções entrou para a história na Copa de 2010. Suárez, atacante uruguaio, colocou a mão na bola em lance final da partida. Foi expulso. Gana perdeu o pênalti e, na sequência, a disputa de penalidades máximas. Novamente os dois países se enfrentam em uma partida que pode ser decisiva.

Sérvia x Suíça – 2/12, sexta-feira, às 16h

Aqui há também um componente político. Na última Copa, os suíços Granit Xhaka, nascido na Suíça, mas de origem kosovar, e Xherdan Shaqiri, nascido em Kosovo, uma antiga província albanesa majoritariamente sérvia, foram punidos por comemorações pró-Kosovo durante a vitória por 2 a 1 sobre a Sérvia. Os dois jogadores, que marcaram os gols da vitória, imitaram a águia da bandeira albanesa, um gesto considerado na Sérvia como um símbolo da “Grande Albânia”. Cutucaram onça com vara curta, o que não pegou bem. Eis o reencontro agora em 2022.

TV fechada, streaming e rádio

Na TV fechada, o Sportv tem a exclusividade, o que vale também para o aplicativo Globoplay. O Sportv promete estar ao vivo das 6h à meia-noite, todo dia, em três canais. Já o Globoplay terá o diferencial da narração de Tiago Leifert, que neste ano já teve a experiência de narrar jogos no streaming (campeonato paulista). Será possível assistir aos jogos apenas com cadastro, sem a necessidade de assinatura.

Por falar em streaming, a Globo abriu mão do direito de exclusividade nas transmissões via internet. Com isso, o streamer Casimiro Miguel, via sua produtora, a Live Mode, adquiriu o direito de narrar 22 partidas do torneio em seu canal na Twitch - incluindo a abertura, a final e todos os jogos da Seleção Brasileira. E na última quinta-feira, dia 17, a Fifa anunciou que irá transmitir os 64 jogos em sua plataforma de streaming Fifa+.

Para quem não conseguir acompanhar as partidas pelo televisor ou celular, algumas rádios também têm direitos de transmissão das partidas. São elas: Itatiaia (MG), Grupo Bandeirantes - Bandeirantes e Bandnews FM (SP), Transamérica (SP), Gaúcha (RS), Jovem Pan (SP), Energia 97 (SP) e Jornal (PE).

