Trends: Black Friday e Copa do Mundo

Os últimos dois meses de 2022 concentrarão dois eventos importantes para o varejo: Black Friday e a Copa do Mundo. Coincidência ou não, o Brasil estreia contra a Sérvia no dia 24 de novembro, um dia antes da Black Friday, e perto do recebimento do 13º salário.

Não temos dúvidas que esse será um período de entusiasmo para a maioria dos brasileiros que têm o futebol como paixão nacional.

Mesmo aqueles que não curtem o esporte, a Copa do Mundo representa um momento em que as pessoas se encontram com seus amigos e familiares para assistir aos jogos. É uma ocasião que envolve grande sociabilidade e desperta sentimentos como pertencimento, identidade coletiva e várias emoções.

Uma pesquisa realizada pela Nielsen, ao lado da Toluna, apontou que 65% dos consumidores se interessam por futebol. Dessa amostra, 65,5% dos que pretendem comprar produtos da Black Friday são fãs de futebol, enquanto 87%, dos que costumam realizar compras, admiram o esporte. A junção das duas datas certamente aumenta a expectativa de vendas. São dois eventos comerciais que acontecem em uma brecha do calendário propícia, pós-eleição e antes da celebração das festas de fim de ano.

A boa notícia é que ainda dá tempo de criar uma estratégia de marketing, aproveitar esse momento de otimismo e definir, em um lance bem montado, a trajetória de sua marca.

A concorrência certamente não será pouca. Para se destacar nessa multidão de publicidade, o fundamental é óbvio: despertar a atenção, atrair o interesse, conhecer as necessidades e desejos, criar um plano de ação, executá-lo, acompanhar os resultados e fidelizar o cliente.

Comece por atualizar seu site e mailing, otimizado para pesquisas dos buscadores.

Essa é a hora de criar campanhas de e-mail com ofertas para os assinantes.

Valorize seus clientes. Os de longa data que são, inclusive, advogados de sua marca, podem e devem ter regalias como descontos especiais. Mostrar a eles o reconhecimento da lealdade é torná-los ainda mais fiéis.

Nos vários canais que sua empresa atua, crie o famoso senso de urgência. Black Friday dura pouco; Copa do Mundo, também. O tempo de promoções e descontos deve ser limitado e, para o cliente aproveitar as ofertas, ele tem de agir rápido.

Essa é uma forma de incentivá-lo a tomar uma decisão com mais agilidade.

Não precisamos falar que atuar nas mais diversas mídias sociais, de forma uniforme, com o mesmo discurso, adaptando textos, vídeos e afins a cada uma delas, é fundamental para qualquer estratégia.

Oferecer uma curadoria de produtos ou serviços, direcionando o cliente, e um brinde a cada compra, pode ser também mais um atrativo para as promoções.

Fique atento ao suporte ao cliente. Nesse período, provavelmente as dúvidas ficarão mais evidentes. Há diversos meios de automatizar esse suporte, porém quanto mais eficiente você estiver na comunicação, melhor será o resultado que você almeja.

Depois do Black Friday e da Copa, aproveite para tornar os novos clientes em compradores fiéis. Essa é uma boa hora de investir em métodos de fidelização como pesquisas e mensagens de agradecimento.

A experiência de uma compra nesse período deve ser mais do que valorizada. Faça dela uma partida de futebol.

Será o ano do hexa? Não sabemos, mas a torcida é imensa

Drible os adversários, domine a concorrência, crie lances bonitos e ágeis.

Muito além de um evento esportivo e promoções irrecusáveis, a oportunidade de terminar o ano fazendo um golaço é agora.

*Alexandre Loures e Flávio Castro são sócios do Grupo FSB

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também