OMS: crise deve durar menos de dois anos

Comparando a realidade atual com a de 1918 — período da gripe espanhola —, o diretor da OMS, Tedros Adhanom, disse hoje esperar que a epidemia de covid-19 dure menos de dois anos. Segundo a entidade, a ciência avançou, o que é positivo. Mas a chave para o mundo sair da crise é unidade entre os países e mais cooperação global.

Máscara a partir dos 5 anos

A OMS publicou uma atualização na recomendação sobre o uso da máscara a partir dos 5 anos.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 186.000 citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por covid-19 em todo o país.*

Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 21/8/2020 Média móvel de óbitos – Instituto FSB Pesquisa – 21/8/2020

As principais notícias do dia seguem a seguir.

Economia

Poder e Política

Saúde e Ciência

Sustentável

Questão amazônica – Angela Merkel

Ibama – Sistema

Internacional

Corporativo

Varejo e Consumo

Com bares e restaurantes

“Estamos faturando como se fosse dezembro”, diz Lojas CEM

Bem-estar (em casa)

Quarentena relaxada – Esportes para praticar com segurança

para praticar com segurança Anti-bullying – Pensada para crianças, ferramenta reescreve p

* O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de sete dias (somadas as mortes dos últimos sete dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a três óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.