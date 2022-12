Bússola & Cia: Sebrae e eduK fecham parceria para geração de renda

Por Márcio de Freitas

O Sebrae fechou parceria com a eduK, plataforma focada na geração de renda, ajudando empreendedores e empresas por meio de cursos online, além do acesso a descontos exclusivos. A iniciativa visa potencializar um segmento responsável por movimentar 30% do PIB nacional, segundo cálculos do Sebrae. E se baseia na parceria de duas organizações que acreditam que o incentivo e o investimento em qualificação são diferenciais para contribuir com a longevidade de micro e pequenos negócios e essenciais para estimular o mercado. Em 2021, empresas desse porte bateram o recorde de aberturas no País, 4 milhões, segundo o Ministério da Economia. De acordo com pesquisa realizada pelo Sebrae junto ao Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBQP), 50 milhões de brasileiros que ainda não empreendem têm a intenção de começar nos próximos três anos.

Marca

A InfinitePay alcançou a marca de R$100 milhões em empréstimos concedidos com o InfiniteCash – solução inteligente baseada em tecnologias de blockchain, DeFi (finanças descentralizadas) e criptomoedas, que permite aos clientes acessarem o dinheiro na hora com o aplicativo, oferecendo economia e vantagens para os pequenos e médios empreendedores do Brasil. Sem esforço e burocracia, os lojistas conseguem acesso a uma linha de crédito fácil para impulsionar seus negócios ou resolver imprevistos.

Parceria

A incorporadora AG7 está apostando em parcerias com grandes nomes da arquitetura nacional para ampliar as vendas de seus empreendimentos, tais como: Elaine Zanon e Claudia Machado do Arquitetare, Gabriela Casagrande Arquitetura, Alexia Tacques do Arq. Lab, Boscardin Corsi, Cindie Choueri Arquitetura, LF Arquitetura, e vários outros. E a empresa passou a adotar o home staging, que consiste na transformação de um imóvel por meio da decoração, com o objetivo de oferecer mais vida, cor e humanização aos empreendimentos.

Decoração

A YES Empreendimentos firmou parceria com a La Decora, plataforma online de projetos de decoração, para oferecer propostas personalizadas de como decorar as áreas sociais das casas, ou seja, sala de estar, jantar e cozinha. As ideias estão presentes no chamado 'banco de projetos', metodologia inédita que oferece 128 opções para todas as unidades do condomínio, com quatro alternativas de decorações diferentes para cada cômodo. O morador pode baixar todos os projetos gratuitamente e escolher a sua opção favorita. Além disso, a parceria com a startup de decoração fez com que a incorporadora economizasse 20% dos seus gastos gerais e também o tempo necessário para realização de projetos de decoração.

Viagem segura

A corretora Globus Seguros projeta crescimento de 65% na contratação de seguro viagem na comparação com as férias escolares de 2021. A procura aumentou neste semestre, apesar do cenário econômico desfavorável. No terceiro trimestre deste ano registrou aumento de 49% na comparação com 2021. Atualmente, Europa e Estados Unidos são os destinos internacionais mais procurados pelos clientes. Embora esse tipo de seguro seja mais utilizado para viagens internacionais, nos últimos tempos há também uma procura maior para viagens nacionais.

Bolsa de estudo

O Alicerce Educação se une a empresas e a filantropos no projeto Base que Transforma, que visa levar ensino básico de qualidade para 40 mil crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social, implementando 1.000 polos educacionais em todo país. Com um investimento de $ 2.112, o Alicerce Educação pode oferecer uma bolsa de estudos a uma criança ou jovem, com alimentação incluída, pelo período de seis meses.

Transporte natalino

A Granero Transportes, com mais de 55 anos e mais de 50 franquias, lançou sua nova campanha de Natal revisitando o famoso comercial da década de 70 da empresa: “Mãe, o caminhão da Granero chegou!”. De acordo com Rafael Granero, Diretor de Marketing, a ideia foi trazer esse sentimento de união nas famílias que floresce todo final de ano. "Além de mostrar os serviços que prestamos, conseguimos passar uma mensagem de esperança", afirma o executivo. "Queremos estar ativos na vida das pessoas e o Natal nos traz essa proximidade", diz.

Rastreador de bike

Levantamento de dados da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) apontou que, em 2021, mais de 9 mil bicicletas circulam todos os dias pela capital paulista. Em janeiro deste ano, a produção de bicicletas representou o mês com maior fabricação desde 2014, além de ter gerado uma estimativa de crescimento de 17,4 % no ano, representando quase 1 milhão de unidades produzidas (Abraciclo). Aumentaram também os furtos, roubos e assaltos. "A Bike Tracker Portátil, é um rastreador que apresenta diversas funcionalidades e possui preço bastante acessível. O dispositivo é bem simples, pode ser instalado pelo próprio usuário, a bateria é recarregável e a tecnologia tem o propósito de ajudar as pessoas na recuperação do bem, utilizando gerenciamento remoto e também registrando as posições no sistema web e app, além de ser o único que pode proteger uma bike de pedal no mercado” afirma o CEO, Pedro Curcio. A tecnologia é via GPS/GSM, com inteligência e outras tecnologias aplicadas como Lbs, Rf e Erbes, e a principal vantagem é o fato do rastreamento ser muito preciso, monitorando, inclusive, a velocidade, quilômetros rodados e a movimentação indevida do veículo.

