Joel Jota investe em startup de moda esportiva sustentável, a Kupaa

Combinando esporte com responsabilidade socioambiental, Joel Jota, treinador de Alta Performance e ex-atleta da Seleção Brasileira de Natação, acaba de anunciar investimento na startup Kupaa, empresa especialista em vestuário esportivo sustentável.

Joel Jota conheceu a marca em 2020, após sofrer um acidente enquanto estava se preparando para o Ironman. Segundo ele: “No meio da minha preparação, quando me machuquei em uma queda de bicicleta, a turma da Kupaa me mandou uma camiseta com o nome do meu filho na manga. Isso me ajudou na recuperação e gerou uma forte conexão com a marca. Como empresário e esportista, eu quis juntar o útil ao agradável, me aliando a uma empresa que tenho um vínculo afetivo.”

Gustavo Santos, CEO e fundador, criou a Kupaa com o objetivo de trazer estampas e cores para o mundo monocromático do esporte. Além da ousadia do visual das peças, os produtos foram ganhando o mercado por suas características, motivadas pelas necessidades do mundo esportivo da corrida, ciclismo e Triathlon.

"As marcas tradicionais são básicas visualmente falando e dificilmente unem tecnologia, conforto, design e sustentabilidade em uma mesma peça" disse Gustavo.

As estampas são descoladas e os materiais todos sustentáveis. "Depois de muita pesquisa e desenvolvimento, conseguimos desenvolver tecidos reciclados de garrafa pet com alta tecnologia, sem perder em nada na performance", declara o CEO.

“Eu usei os materiais da Kupaa na minha preparação para o IronMan de 2022. Eu gostei em primeiro lugar da qualidade da roupa, depois eu conheci os donos, sobretudo o Gustavo, que além de ter sido um nadador, também é um atleta de mão cheia. Através dele, eu consegui ver por trás a causa de uma marca que fortalece a essência do esporte, que tem um modelo de sustentabilidade e que incentiva a saúde em primeiro lugar” disse Joel Jota.

A empresa tem como objetivo aproveitar o lixo de ontem como matéria prima de hoje. A Kupaa utiliza garrafas pets recicladas, que estariam em aterros ou no oceano, transformam-se em fio e utilizam para a construção do tecido. Já outro material utilizado na empresa é a tecnologia biodegradável, onde o tecido se decompõe em até 3 anos ao invés de 200 anos.

No início deste ano, a empresa recebeu seu primeiro investimento anjo. Agora com a entrada do Joel, se prepara para um novo ciclo de crescimento. Gustavo acrescenta: “Hoje podemos contar com o Joel, que é um exemplo de pessoa, de conquistas e de muito trabalho. Ele luta por um mundo melhor e incentiva as pessoas a serem cada dia melhores. Os valores dele caminham junto com os valores da empresa. Joel Jota é a pessoa certa para comunicar e levar nossa mensagem para mais pessoas”.

A Kupaa deve ainda fazer uma nova rodada de investimento no início de 2023 para se tornar a maior marca esportiva sustentável do país. Segundo o novo sócio, Joel: “Eu quis aliar a causa do esporte com um modelo de negócios sustentável, que incentiva as pessoas e que tenha obviamente lucratividade e capacidade de expansão. Depois eu fui entender o significado do nome Kupaa: "ser leal a si mesmo, ser a sua melhor versão”, algo que contribuiu ainda mais para a minha decisão.”

"Esporte e responsabilidade socioambiental, são coisas extremamente conectadas e queremos que esse universo de produtos de qualidade e com alta tecnologia estejam cada vez mais presentes no mundo esportivo”, afirma Gustavo.

