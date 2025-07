Vagas exigindo conhecimento em IA quadruplicam em três anos no Brasil, segundo PwC

Um estudo realizado pela consultoria PwC revela que o número de vagas de emprego que exigem conhecimento em inteligência artificial no Brasil cresceu de 19 mil, em 2021, para 73 mil, em 2024, representando um aumento de mais de 300%. Foram analisados quase um bilhão de anúncios de emprego em seis continentes para o relatório "Barômetro Global de Empregos em IA 2025”.

A pesquisa também destacou que os salários para essas posições aumentaram duas vezes mais rápido do que os de cargos que não exigem conhecimento em IA. Além disso, dados de 2024 mostram que os setores mais expostos à tecnologia registram um crescimento três vezes maior na receita por funcionário em comparação com os menos expostos.

Setores mais impactados pela IA também apresentaram um crescimento três vezes maior na receita por funcionário em comparação com os menos atingidos. O bônus médio de empregos que exigem habilidades em IA foi de 56% no mundo – uma melhoria substancial em relação aos 25% do ano passado.

IA para automatizar ou aumentar a produtividade?

O estudo da PwC classifica os empregos mais expostos à IA em dois tipos: aqueles nos quais a tecnologia pode executar algumas tarefas, portanto, são "automatizáveis" e os "aumentados", em que a IA complementa e melhora o desempenho humano. Em ambos os casos, a pesquisa mostrou crescimento em todos os setores, com o maior acréscimo sendo registrado para incrementar a produtividade dos trabalhadores.

De acordo com Camila Cinquetti, sócia responsável pela consultoria de Workforce na PwC Brasil, esse é um traço que diferencia o país em relação ao mercado global, pois há aumento de vagas mesmo em funções altamente automatizáveis. “Isto indica que a IA está sendo usada para aumentar a produtividade, não apenas para redução de custos de pessoal”, comenta Cinquetti.

Vagas com IA no mercado de trabalho

O agronegócio se destaca como o setor com maior crescimento de vagas expostas à IA. No Brasil, as vagas para empregos “aumentados” cresceram mais de 600%, enquanto as de posições "automatizáveis" subiram em percentual superior a 400%. Esse crescimento é atribuído ao avanço da agricultura de precisão e da agricultura inteligente.

Nos setores de atacado e varejo, as vagas para funções "automatizáveis" cresceram 300%, impulsionadas pela ascensão do comércio eletrônico e soluções de atendimento ao cliente baseadas em IA.

A pesquisa da PwC também destaca que as habilidades exigidas para empregos expostos à IA estão mudando 66% mais rapidamente do que as de outras ocupações, o que exige adaptação constante de profissionais e empresas.

Além disso, a demanda por diplomas formais tem diminuído, especialmente para vagas relacionadas à tecnologia. Entre 2019 e 2024, a exigência de grau universitário para posições "aumentadas" caiu de 66% para 59%, enquanto para "automatizáveis" a queda foi de 53% para 44%.