Opinião: IA é a peça que faltava para as pequenas empresas

Por Andryel Montes Blanco*

O pequeno empresário brasileiro vive em constante malabarismo para manter seu negócio funcionando, pois ele frequentemente acumula funções nas áreas comercial, financeira, marketing e atendimento, desenvolvendo muitas dessas habilidades na prática, por necessidade.

O país conta com cerca de 21,7 milhões de pequenos negócios, responsáveis por aproximadamente 26,5% do PIB nacional, evidenciando a forte vocação empreendedora dos brasileiros.

Apesar da crescente participação na economia e na geração de renda do país, os pequenos empresários ainda enfrentam um obstáculo estrutural: a complexidade do sistema fiscal brasileiro, que se tornou um dos principais empecilhos para os empreendedores do país.

Enquanto as grandes corporações possuem robustez para navegar por essa ‘onda’ de complexidade fiscal, o pequeno empresário assume o desafio de aprender e executar tarefas que consomem tempo, energia e capital, limitando o real potencial de muitos negócios.

Esse microempresário está cansado, pois está inserido em um cenário empresarial que não se adequa à sua realidade.

A força de trabalho das micro e pequenas empresas

Segundo o Sebrae, 80% das vagas de emprego em 2025 foram criadas por micro e pequenas empresas, no Brasil, o que evidencia a relevância desses negócios que não devem ser ignorados pelo mercado de gestão empresarial.

Enquanto o debate público sobre empreendedorismo costuma girar em torno de estratégias de vendas e marketing digital, a ideia de “vender mais” não é o único fator que faz um negócio se manter estável.

O dono de uma pequena empresa é obrigado a gastar horas preciosas tentando emitir uma nota fiscal, conciliar guias tributárias ou decifrar regras municipais, o que limita sua capacidade de progressão do negócio, ou seja, esse empresário busca ampliar a demanda, mas na prática tropeça em obstáculos gerados pela excessiva complexidade burocrática.

O custo invisível da burocracia fiscal

O ponto de reflexão é: como um pequeno empreendedor pode manter um negócio aberto e financeiramente saudável a longo prazo?

A dura realidade é que CNPJs acabam fechando por decisões tomadas no escuro, sufocados pelo desconhecimento de obrigações tributárias ou pela simples incapacidade física de acompanhar a burocracia diária.

Esse cenário demonstra que existe um custo invisível da burocracia fiscal, que, a longo prazo, pode trazer danos palpáveis, como multas e, em casos extremos, falência.

O Índice de Maturidade Digital dos pequenos negócios é de modestos 37 pontos em uma escala de 80, de acordo com o Sebrae.

Já a busca por melhorias por meio da tecnologia tem sido relevante. Atualmente, 44% dos pequenos negócios fazem uso da IA, o que pode demonstrar o interesse do empreendedor em automatizar e impulsionar os negócios com essas ferramentas.

Desmistificando a gestão financeira tradicional

O Brasil historicamente lidera os rankings globais de tempo gasto apenas para gerir e pagar tributos. Para o microempresário, esse indicador se traduz em um “pedágio operacional” diário.

O erro de diagnóstico mais comum do mercado é acreditar que a gestão financeira eficiente exige sistemas robustos, caros e complexos de ERPs, realidade completamente desarticulada com a real situação desses empreendedores.

O gestor não precisa se tornar especialista em legislação tributária para manter seu negócio. Na prática, he precisa de simplicidade e acessibilidade na ponta do processo e não de uma barreira que limite seu crescimento e produtividade.

A inteligência artificial como ferramenta de inclusão

Nesse contexto, a tecnologia, particularmente a inteligência artificial generativa, vem se consolidando nas empresas. Ela não deve limitar-se às grandes corporações, mas ser uma ferramenta de inclusão administrativa.

Com o uso assertivo, é possível automatizar a emissão de notas fiscais, o processamento de obrigações e a leitura de fluxos de caixa de forma conversacional.

A IA já é uma possibilidade real para o empreendedor preservar seu ativo mais valioso: o tempo.

A democratização da gestão empresarial por meio da IA não é mais uma tendência de futuro, mas uma urgência macroeconômica para a sustentabilidade do país.

Proporcionar acesso é uma das formas de alavancar o empreendedorismo brasileiro.

O fortalecimento das pequenas empresas depende diretamente da capacidade de reduzir ruídos e tirar a burocracia da frente de quem produz.

Afinal, a verdadeira eficiência fiscal só existirá quando o empreendedor puder focar toda a sua inteligência na estratégia do seu negócio.

A revolução da tecnologia conversacional

Temos nos aproximado em velocidade exponencial da inteligência artificial conversacional, que beneficia, principalmente, as pequenas empresas, que, por muitas vezes, possuem poucos recursos e conhecimento para implementar soluções complexas e ERPs tradicionais.

Ignorar os avanços que a IA traz na otimização dos negócios não é mais uma questão de preferências e escolhas estratégicas, mas sim ignorar uma realidade que já está redefinindo as empresas em todo o mundo.

O mercado de gestão empresarial precisa urgentemente de um olhar mais clínico sobre os pequenos negócios.

O empreendedor precisa ter minimamente uma noção sobre os processos de gestão financeira e fiscal de um negócio, mas essas demandas não podem sobrecarregar o empresário à exaustão.

A IA na gestão empresarial faz mais do que evitar que uma empresa “quebre” ou “vá à falência” por falhas na gestão fiscal, administrativa e financeira.

O empresário precisa compreender que o uso dessa ferramenta também impulsiona e viabiliza novas estratégias de crescimento.

Menos operação e mais estratégia

A verdade é que, se o empreendedor dedica menos tempo à operação e mais à estratégia, isso trará melhora na dinâmica empresarial.

Não apenas uma ferramenta de produtividade, mas a inteligência artificial traz o equilíbrio para um sistema que não está proporcionando o devido protagonismo a esses negócios.

Pequenos negócios mais saudáveis significam uma economia mais sólida, com geração de empregos e renda.

A reflexão não se trata apenas de tecnologia com funcionalidades para melhorar o dia a dia do empreendedor; esse “alívio” está ligado à saúde financeira e à expansão dos negócios.

Enquanto o país não simplificar a base operacional dos pequenos negócios, não vai ser possível extrair o máximo de potencial econômico desses empreendimentos que são fundamentais para uma cadeia produtiva do país.

*Andryel Montes Blanco é fundador e CEO do ChatADM, startup brasileira de tecnologia especializada em gestão empresarial por Inteligência Artificial para micro e pequenas empresas.