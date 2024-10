Pix terá limite de R$ 1 mil por dia a partir de sexta; veja novas regras

A partir de sexta-feira, 1º, o Pix passará por mudanças e trará novidades para o cadastramento de novos dispositivos usados por clientes em suas transações. O objetivo é trazer mais segurança nas operações.

Toda a comunicação direta com o cliente sobre as novas medidas será feita dentro do dispositivo de acesso (aparelho celular ou computador) usado para iniciar as transferências Pix.

Limites para Novos Dispositivos

As novas regras determinam que, a partir de novembro, se o cliente trocar de celular ou computador, ele terá um limite de R$ 200 por operação, ou R$ 1 mil por dia.

Para elevar esses limites, será necessário cadastrar o novo aparelho em suas instituições financeiras. O banco enviará uma mensagem diretamente ao cliente pelo aplicativo, indicando os dados necessários e onde deve ser feito esse cadastro.

Nada mudará para os clientes que já estão com suas contas ativas e com o dispositivo cadastrado nas instituições.

Objetivo de Reduzir Fraudes

O objetivo da medida é reduzir a probabilidade de fraudadores usarem dispositivos diferentes daqueles utilizados pelo cliente para gerenciar chaves e iniciar transações Pix. Por exemplo, se o cliente cai em um golpe de engenharia social e compartilha inadvertidamente dados de conta e senha, o fraudador tentará acessar o banco de um outro dispositivo.

A instituição detectará que se trata de um novo local, ainda não cadastrado e que o cliente não utiliza normalmente em suas operações, limitando automaticamente a transação.

Como a instituição financeira é quem informará sobre a necessidade de cadastro via aplicativo, a Febraban alerta: “Portanto, não clique em links, e-mails e em mensagens de Whatsapp ou SMS que solicitem que você passe seus dados pessoais e bancários. Se você receber alguma mensagem fora dos canais oficiais de seu banco, ignore-a, pois provavelmente é um golpe”, afirma Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

Personalização dos Limites

Todos os aplicativos bancários têm a função Limites Pix, que permite aos clientes solicitar aumento ou redução de valores de acordo com suas necessidades. Os limites podem ser ajustados para transferências diurnas ou noturnas, e também para contatos específicos, como pessoas jurídicas ou contatos não cadastrados. O aumento do limite passará a valer entre 24 e 48 horas após a solicitação.

A Febraban considera as novas medidas um avanço, resultado de debates com a autoridade monetária sobre aprimoramentos regulatórios dos meios de pagamento. Com as novas regras, as cerca de 900 instituições participantes do Pix (bancos, instituições de pagamento etc.) devem:

Implementar soluções de gerenciamento de risco de fraude, que contemplem informações de segurança armazenadas no Banco Central e identifiquem transações Pix atípicas.

Disponibilizar informações eletrônicas aos clientes sobre como evitar fraudes.

Verificar semestralmente se seus clientes têm marcações de fraude na base de dados do Banco Central.