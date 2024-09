Como usar métodos de aprendizagem ativa para estudar melhor e aprender matérias difíceis

A aprendizagem ativa é uma técnica poderosa que incentiva os alunos a interagirem com o conteúdo de forma mais dinâmica e eficiente. Em vez de apenas ler ou ouvir passivamente, os métodos de aprendizagem ativa envolvem a participação ativa no processo de estudo, facilitando a retenção e compreensão do material. A seguir, confira algumas técnicas eficazes que podem ajudá-lo a estudar melhor e aprender até os conteúdos mais difíceis, segundo o Melio Education.

1. A Técnica de Feynman

Richard Feynman, físico ganhador do Nobel, desenvolveu uma técnica que consiste em simplificar conceitos complexos. A ideia é que, se você consegue explicar um conceito de maneira clara e simples, você realmente o entende. Para aplicar essa técnica, estude o material e, em seguida, tente explicá-lo para outra pessoa ou mesmo para si mesmo, como se estivesse ensinando alguém que nunca ouviu falar sobre o assunto. Se encontrar dificuldades para explicar, identifique quais partes não compreende bem e volte ao estudo até que consiga expressá-las de forma clara.

2. Sistema Leitner

O Sistema Leitner é uma técnica eficaz para quem utiliza flashcards como método de estudo. Esse sistema organiza os cartões em diferentes grupos com base em quão bem você lembra das respostas. Quando você acerta, o cartão é movido para um grupo que será revisado com menos frequência. Quando erra, o cartão volta para um grupo que será revisado com mais frequência. Dessa forma, o conteúdo mais difícil é revisado mais vezes, enquanto o que já foi dominado é revisto com menos regularidade.

3. SQ3R

SQ3R é uma técnica criada para melhorar a compreensão e retenção da leitura. Ela se baseia em cinco etapas: Survey (Examinar), Question (Perguntar), Read (Ler), Recite (Recitar) e Review (Revisar). Ao examinar o conteúdo antes de ler, fazer perguntas sobre o que está por vir, ler com atenção, recitar o que foi aprendido e revisar regularmente, você transforma a leitura passiva em um processo ativo de aprendizado, facilitando a retenção da informação.

4. Procedimento de pausa

O Procedimento de pausa é simples, mas muito eficaz. Consiste em adicionar pausas estratégicas durante o estudo para revisar e consolidar o que foi aprendido até aquele momento. Essas pausas permitem que você reflita sobre o conteúdo, identifique quaisquer lacunas no conhecimento e fixe o material na memória de longo prazo. Após cada pausa, faça uma recapitulação mental ou anote os principais pontos antes de prosseguir.

5. Quizzing com recuperação ativa

Fazer testes ou quizzes é uma forma eficaz de estudar. Em vez de ver as avaliações como apenas um meio de medir o conhecimento, os quizzes podem ser utilizados como ferramentas de estudo. Ao tentar recordar a informação sem olhar para as respostas, você fortalece as conexões neurais e melhora a retenção. Isso pode ser feito em intervalos regulares ao longo do tempo para reforçar o aprendizado.

6. Chunking (dividir a informação)

A técnica de chunking envolve dividir o conteúdo em partes menores e mais gerenciáveis. Ao estudar porções menores de material, seu cérebro consegue processar e reter a informação com mais facilidade. Flashcards e mapas mentais são exemplos de ferramentas úteis para aplicar essa técnica, pois ajudam a condensar informações extensas em partes mais simples.

Aplicar essas técnicas de aprendizagem ativa pode transformar a forma como você estuda e facilita a absorção de matérias difíceis, permitindo uma compreensão mais profunda e duradoura.