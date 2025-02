Como usar a técnica de aprendizagem ativa para melhorar habilidades profissionais

A técnica de aprendizagem ativa envolve um método educacional que coloca o aluno no centro do processo, promovendo sua participação ativa em atividades que incentivam o pensamento crítico, a resolução de problemas e a aplicação prática do que foi aprendido.

Ao invés de simplesmente receber informações de maneira passiva, os indivíduos engajam-se ativamente em tarefas como discussões, simulações, estudos de caso e projetos, o que favorece a retenção e a aplicação do conhecimento no contexto real.

No ambiente profissional, essa abordagem é cada vez mais reconhecida como uma ferramenta essencial para o desenvolvimento contínuo das habilidades e competências necessárias para se adaptar a novos desafios e melhorar o desempenho no trabalho.

Teoria da aprendizagem construtivista

A teoria construtivista, proposta por pensadores como Jean Piaget e Lev Vygotsky, fundamenta a aprendizagem ativa. Segundo essa teoria, o conhecimento é construído a partir da interação do indivíduo com o ambiente e com outras pessoas.

Isso acontece através de atividades práticas e experiências que desafiam o pensamento crítico e a resolução de problemas. A ideia central do construtivismo é que a aprendizagem é um processo contínuo e dinâmico, no qual o indivíduo está ativamente envolvido em descobrir e aplicar novos conceitos.

Essa abordagem é especialmente relevante no contexto profissional, onde habilidades como adaptação, inovação e pensamento crítico são cruciais para o sucesso.

Benefícios e desafios da aprendizagem ativa no ambiente profissional

Os benefícios da aprendizagem ativa no ambiente profissional são vários. Um deles é a melhora do engajamento entre os colaboradores, tornando os treinamentos mais interessantes e eficazes, já que os profissionais são desafiados a pensar e aplicar as informações de forma prática.

Isso também resulta em uma maior retenção do conhecimento, pois as atividades ativas estimulam a memorização e a compreensão profunda. Além disso, a aprendizagem ativa fomenta a resolução de problemas e a criatividade, já que os participantes são incentivados a encontrar soluções para desafios reais, simulando situações do dia a dia.

Contudo, a implementação da aprendizagem ativa também apresenta desafios. Um dos principais obstáculos é a resistência à mudança, já que muitos profissionais e organizações estão acostumados a métodos tradicionais de ensino, como palestras e aulas expositivas.

Outro desafio é o tempo e os recursos necessários, uma vez que atividades interativas e práticas demandam mais tempo para serem planejadas e executadas. Por fim, a avaliação de resultados também pode ser mais difícil, pois a aprendizagem ativa não segue o modelo tradicional de testes e avaliações formais.

Como aplicá-la na empresa?

Para integrar a aprendizagem ativa no ambiente corporativo de maneira eficaz, existem três estratégias principais que podem ser adotadas. Veja

Feedbacks

O feedback contínuo é um dos pilares para aplicar a aprendizagem ativa no ambiente de trabalho. Ao fornecer feedbacks regulares e construtivos aos colaboradores, as empresas garantem que os funcionários entendam como estão se saindo em relação ao que aprenderam e como podem melhorar.

Ao invés de uma avaliação pontual, os feedbacks devem ser constantes e baseados nas atividades práticas realizadas pelos colaboradores, o que possibilita um processo de aprendizado dinâmico e adaptado às necessidades de cada um.

Além disso, esses feedbacks permitem que o colaborador se envolva diretamente no processo de aprendizado e desenvolva suas habilidades de forma contínua.

Plano de Desenvolvimento Individual (PDI)

Outro aspecto importante é o Plano de Desenvolvimento Individual (PDI), que ajuda a personalizar a aprendizagem de cada colaborador. A partir dele, é possível alinhar os interesses e os objetivos de carreira de cada profissional às necessidades da empresa.

Ao incorporar elementos da aprendizagem ativa, como estudos de caso e projetos práticos dentro do PDI, a organização cria um ambiente propício para que o colaborador desenvolva suas habilidades em um ritmo que condiz com sua experiência e desafios específicos. Isso resulta em um aprendizado mais significativo e diretamente aplicável às tarefas do dia a dia no trabalho.

Plataforma de Educação Corporativa

Por fim, uma plataforma de educação corporativa é uma ferramenta essencial para aplicar a aprendizagem ativa de maneira escalável. Essas plataformas oferecem cursos e módulos interativos, vídeos educativos, quizzes e simulações de negócios que estimulam o engajamento do colaborador.

Além disso, elas permitem a personalização da experiência de aprendizagem, com trilhas de desenvolvimento que podem ser ajustadas conforme a progressão do funcionário. Ao oferecer acesso a esses recursos, as empresas garantem que seus funcionários possam aplicar o conhecimento adquirido de maneira prática.

Qual a diferença entre a aprendizagem ativa e a experiencial?

É comum que o conceito de aprendizagem ativa se confunda com outros semelhantes na área da Educação. Isto acontece com a aprendizagem experiencial. Embora ambos os conceitos se concentrem na aprendizagem prática, a aprendizagem ativa e a experiencial possuem algumas diferenças importantes.

A experiencial é uma abordagem mais ampla, baseada na ideia de que o conhecimento é adquirido através da experiência direta. Isso pode envolver atividades como viagens de campo, simulações ou estágios, onde o indivíduo aprende pela vivência de situações práticas

Por outro lado, a aprendizagem ativa não se limita à experiência direta, mas enfatiza a interação contínua com o conhecimento. Ela envolve processos reflexivos, discussão em grupo e a resolução de problemas, permitindo que os indivíduos transformem as experiências em aprendizados significativos.

Em outras palavras, enquanto a aprendizagem experiencial foca mais na vivência de um evento, a aprendizagem ativa integra a reflexão e a ação sobre a experiência vivida, com foco no desenvolvimento de habilidades cognitivas e práticas aplicáveis.

Por que você deve saber disso?

Com a rápida evolução do mercado de trabalho e as exigências cada vez maiores de profissionais adaptáveis e criativos, adotar técnicas de aprendizagem ativa pode ser uma estratégia eficaz para aprimorar suas habilidades.

Além disso, ela permite que os profissionais adquiram competências de forma mais dinâmica e relevante, ligando o aprendizado diretamente à prática e aos desafios cotidianos.

Entender como aplicar a aprendizagem ativa pode ser o diferencial que você precisa para se destacar no mercado, melhorar o desempenho no trabalho e manter-se competitivo em um ambiente de constantes mudanças.