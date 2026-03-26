O que muda no RH quando a IA assume o recrutamento

Por Rafael Souza*

Quando falamos em Inteligência Artificial, o imaginário coletivo tende a projetar sobre a tecnologia uma capacidade quase autônoma de resolver decisões complexas. Nos Recursos Humanos, RH, esse pensamento pode ter consequências muito negativas.

No recrutamento, em particular, a percepção de que a IA pode resolver tudo ganhou força com a popularização de ferramentas generativas e com a pressão por processos mais rápidos e escaláveis.

Ainda assim, selecionar pessoas envolve análise de contexto, avaliação de trajetória e responsabilidade sobre impactos organizacionais de longo prazo.

O resultado negativo da IA no recrutamento

A aplicação de IA à seleção combina modelos de machine learning, algoritmos e metodologias estruturadas capazes de organizar grandes volumes de currículos.

Essas ferramentas conseguem identificar padrões e ampliar a capacidade analítica das equipes de recrutamento e seleção.

Segundo o Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), aproximadamente 88% das empresas já usam alguma forma de IA na triagem inicial de candidatos.

Ao mesmo tempo, estudos da Harvard Business School mostram que filtros mal parametrizados podem excluir candidatos qualificados antes de qualquer avaliação contextual.

A tecnologia amplia escala e velocidade, mas a qualidade do resultado depende diretamente dos critérios que orientam o sistema.

Mas o real problema surge quando a ferramenta deixa de ser suporte e passa a concentrar a decisão de contratação.

O uso de sistemas generalistas para ranquear candidatos, sem parâmetros específicos e treinamento adequado, compromete a capacidade de explicar os avanços no processo.

Em recrutamento e seleção, essa justificativa não é formalidade. Ela sustenta a governança, reduz riscos jurídicos e preserva a reputação da marca perante o mercado de talentos.

A fronteira da decisão humana e os desafios legais

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico recomenda que aplicações de IA em contextos sensíveis assegurem explicabilidade e rastreabilidade.

No contexto de seleção, isso significa manter a supervisão humana ao longo da jornada e registrar critérios de avaliação de forma clara.

A tecnologia pode contribuir de maneira relevante na triagem técnica, na busca ativa de perfis aderentes e na organização estruturada de entrevistas.

Esses recursos de IA no recrutamento ampliam consistência e reduzem retrabalho. Porém, a decisão final envolve interpretação de cultura organizacional e potencial de desenvolvimento, dimensões que exigem julgamento profissional.

Transparência e a percepção do candidato

Também é preciso considerar a perspectiva do candidato que participa das seleções e busca evitar erros comuns de RH.

Pesquisas do Pew Research Center indicam desconforto com decisões automatizadas relacionadas a emprego quando não há transparência sobre critérios e etapas.

Informar como e em que momento a IA participa do processo fortalece a confiança e reduz a percepção de arbitrariedade.

O avanço da IA no recrutamento é inevitável. Os erros, não

O avanço da Inteligência Artificial no recrutamento é inevitável. A diferença não estará no volume de automação adotado, mas na capacidade de integrar tecnologia com governança e responsabilidade decisória.

Sistemas podem organizar informações e ampliar eficiência. A escolha, porém, continua sendo um ato humano que exige critério e justificativa. Em seleção, essa responsabilidade não pode ser transferida.

*Rafael Souza é CTO do Grupo Hub, consultoria de RH especializada em recrutamento e seleção e desenvolvimento de pessoas, com mais de dez anos de atuação no mercado.