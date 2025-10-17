Eles criaram uma startup de IA que recruta pessoas e levantaram US$ 20 milhões em financiamento

A startup Jack & Jill, sediada em Londres, levantou US$ 20 milhões em financiamento para seus agentes de inteligência artificial (IA) que atuam de forma autônoma, conectando candidatos a empresas.

A tecnologia se baseia em dois agentes conversacionais que cobrem cada lado do recrutamento:

Jack atua com o candidato. Ele coleta dados do perfil LinkedIn e currículo, tem uma conversa inicial de 20 minutos, busca vagas na internet, oferece coaching e conduz entrevistas simuladas;

atua com o candidato. Ele coleta dados do perfil LinkedIn e currículo, tem uma conversa inicial de 20 minutos, busca vagas na internet, oferece e conduz entrevistas simuladas; Jill trabalha com a empresa. Ela analisa descrições de cargos, conversa com a equipe de RH para entender o perfil desejado, revisa candidatos, faz buscas em plataformas públicas e realiza entrevistas iniciais.

Os dois agentes de IA também interagem entre si, fazendo apresentações por e-mail quando encontram um match.

"A percepção chave que tivemos com a Jack & Jill é que a IA nos permite combinar a compreensão sutil que um humano pode ter com a escala que se obtém da tecnologia", disse Matthew Wilson, cofundador e CEO da startup.

Wilson cofundou a Jack & Jill há seis meses, com Saaras Mehan, após se frustrar com a ineficiência do processo de recrutamento tradicional.

Investidores como Anthropic e Lovable

A plataforma atende mais de 49 mil candidatos e centenas de clientes corporativos, incluindo Airtable, Airwallex e TrueLayer. O serviço é gratuito para candidatos, e a empresa cobra das contratantes 10% do salário-base de uma contratação bem-sucedida.

Wilson acredita que a IA será "muito disruptiva para muitas funções". No entanto, ele afirma que há espaço para humanos focarem em "conversas de qualidade" e estratégia, enquanto a IA cuida do trabalho de "baixo valor agregado", como a triagem de currículos e a busca no LinkedIn.

A startup, que emprega 12 pessoas, usa IA em áreas como codificação, vídeos de marketing e revisão de interações de usuários para escalar o trabalho com menos pessoal. O investimento de US$ 20 milhões será usado para expandir a empresa na Europa e na região de São Francisco.

A rodada foi liderada pela Creandum, com participação de investidores como Dig Ventures, Entrepreneur First, e mais de 50 investidores-anjo de empresas como Lovable e Anthropic.

