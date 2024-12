Gabriel Gatto: o que esperar das estratégias de recrutamento em 2025?

Por Gabriel Gatto, especialista e consultor em RH há mais de 15 anos*

Por muito tempo relegado a uma posição operacional, o recrutamento e seleção finalmente assumem o protagonismo que merecem no contexto organizacional. Essa mudança, embora tardia, é importante em um cenário global onde a capacidade de atrair, selecionar e reter os talentos certos define não apenas a competitividade, mas também a longevidade das empresas.

Ao longo do século XX, o recrutamento passou por transformações significativas. No modelo fordista, o foco era a massificação, com processos pouco personalizados. Com o tempo, a gestão de recursos humanos evoluiu para considerar não apenas a eficiência, mas também o potencial humano. Contudo, foi apenas com a revolução digital que o RH começou a incorporar ferramentas e análises avançadas, consolidando o conceito de "recrutamento estratégico".

A evolução do recrutamento e as tendências para 2025

À medida que avançamos para 2025, as tendências emergentes prometem colocar o recrutamento no centro das transformações organizacionais. As jornadas personalizadas e humanizadas, baseadas em inteligência artificial, já permitem analisar não apenas habilidades técnicas, mas também características comportamentais e culturais dos candidatos. Esse nível de personalização ultrapassa o pragmatismo das contratações, promovendo maior retenção, engajamento e alinhamento estratégico.

A expansão do trabalho remoto também transformou o recrutamento, ampliando o acesso a novos talentos. No entanto, essa abertura trouxe desafios, como a necessidade de criar processos que respeitem diferenças culturais, legislações internacionais e expectativas variadas. Além disso, diversidade e sustentabilidade assumem o papel de pilares estratégicos. Empresas estão reconhecendo que equipes diversas não apenas respondem melhor às demandas do mercado, mas também inovam mais, enquanto práticas sustentáveis deixam de ser acessórios para se tornarem fatores críticos de escolha tanto para candidatos quanto para consumidores.

O papel dos dados no recrutamento moderno

Os dados, por sua vez, são cada vez mais protagonistas. A intuição está cedendo lugar a decisões baseadas em informações sólidas, com mais de 70% das empresas utilizando plataformas de inteligência artificial para recrutamento. Essas ferramentas não apenas automatizam processos, mas fornecem insights valiosos, como análise preditiva de engajamento e benchmarking de mercado. O conceito de "war zone", um ambiente onde dados são cruzados para decisões rápidas e eficazes, ganha relevância em um mercado onde agilidade é indispensável.

Transformação do recrutamento para um processo estratégico

A principal mudança no paradigma do recrutamento, contudo, está no reconhecimento de seu papel estratégico. Preencher uma vaga deixou de ser apenas encontrar alguém para um posto; tornou-se um processo de construção de equipes que conduzem a organização rumo ao futuro. As empresas que integram ferramentas modernas, priorizam experiências positivas para os candidatos e abraçam a diversidade estão, sem dúvidas, criando um legado duradouro.

O impacto da automação também é significativo, mas exige equilíbrio. A inteligência artificial oferece decisões mais embasadas e inclusivas, mas os líderes precisam garantir que o recrutamento mantenha seu caráter humano. Além disso, empresas que conectam seus processos de seleção ao propósito organizacional conseguem atrair talentos mais alinhados e engajados, enquanto a educação contínua desponta como diferencial para retenção, integrando o recrutamento às estratégias de aprendizado e crescimento.

Olhando para o futuro do recrutamento em 2025

Olhando para 2025, o recrutamento se configura como um processo estratégico que molda a cultura, a inovação e o impacto das organizações. Cabe aos líderes de RH liderar essa transformação, integrando tecnologia, dados e propósito para construir empresas alinhadas às demandas do futuro. Afinal, ao recrutarmos pessoas, estamos, em última análise, moldando o futuro do trabalho.

Gabriel Gatto é especialista e consultor em RH há mais de 15 anos. Possui pós-graduação em Gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, com MBA em Liderança e Gestão. Gabriel Gatto é foi reconhecido como o melhor tech recruiter em 2023 e eleito o número 1 RH influencer do Brasil pela Go Integro pelo segundo ano consecutivo (2024).

