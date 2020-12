O que a equipe econômica quer de presente de Natal? Leia na Bússola & Cia

Papai Noel, não se esqueça do meu PIB

A equipe econômica teme a perda de tração na recuperação do setor produtivo em 2021, com risco de aumento de juros, temperado com mais inflação. Mas torce por um cenário diferente. Se os astros da política ajudarem e Papai Noel trouxer um novo comando do Congresso alinhado ao Palácio do Planalto, tudo que os técnicos do Ministério da Economia sonham é com a aprovação no primeiro semestre da Reforma Administrativa para abrir a temporada de sinais fiscais fortes ao mercado. Seria o primeiro passo para garantir a retomada de crescimento do PIB no próximo ano.

E algum tributo pra dar garantia

O governo também aposta na retomada da Reforma Tributária a partir de fevereiro. “Nunca tivemos um cenário tão bom”, reconhece um dos negociadores do governo. “Não dá mais para termos muito imposto, muito litígio e muito benefício tributário. É o tal manicômio que temos que abandonar”. E aí também viria no rescaldo o restante dos marcos legais: elétrico, ferrovias, cabotagem para alavancar investimentos.

Transação tributária

O Ministério da Economia estima que, este ano, conseguiu recuperar cerca de R$ 40 bilhões com o sistema de transação tributária, instituído em 2019. Esse instrumento é um espécie de Refis permanente, aberto para renegociações de dívidas tributárias com descontos em multas e parcelamentos.

Viagem longa

O trade está vibrando com a boa afinação entre o ministro do Turismo, Gilson Machado, e o presidente da Embratur, Carlos Brito. Empresários são setor observam que foram poucas as vezes que houve um alinhamento tão positivo, num momento essencial para a retomada da atividade no país.

Veloe no Timão

A Veloe estabeleceu parceria com o Corinthians para vender adesivos de pagamento automático de estacionamento com as cores do time. Essa é uma das apostas em parcerias para expandir a participação da Veloe no mercado, usando marcas que desejam oferecer soluções de mobilidade a seus clientes. O pedido deve ser feito por uma página criada especialmente para a ação (www.veloe.com.br/corinthians) e o adesivo é entregue em até 5 dias. O selo permite pagamento automático em todos os pedágios de rodovias brasileiras e mais de 380 estacionamentos, incluindo shoppings, aeroportos, clubes e centros comerciais.

Black power

Fundo patrimonial criado por ex-alunos da Faculdade de Economia e Administração da USP, a Sempre FEA vai disponibilizar R$ 250 mil para projetos aprovados no primeiro edital do endowment independente. Ao todo, 23 iniciativas foram aprovadas. A proposta para aceleração de carreiras apresentada pela ANFEA (Associação de Negros Feanos) é que irá receber o maior aporte, R$ 49 mil para ações por meio de três pilares: formação por meio de workshops de soft skills, bolsas de estudos para língua inglesa e um programa de mentorias.

Tábua de salvação

Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos (NTU) cobra do Governo Federal uma solução para a situação crítica do transporte coletivo no Brasil, no momento em que os casos de Covid-19 voltam a subir no país. “A ocasião exige uma oferta de serviço de transporte público cada vez maior para minimizar riscos de contágio, o que só aumenta o desequilíbrio econômico-financeiro das empresas. O auxílio financeiro é absolutamente necessário e já deveria ter sido viabilizado há meses”, avalia o presidente da NTU, Otávio Cunha.

Oi

A pandemia proporcionou uma enorme aceleração na adoção de ferramentas desenvolvidas pela Oi para melhorar resultados e gerar economia. Com processos de automação e a expansão do atendimento aos clientes por meios digitais, que já concentram 85% das interações em canais como Minha Oi e Joice, a Oi registrou nos últimos nove meses uma economia de R$ 136 milhões e o volume de chamadas para os call centers caiu 27%.

IA

Os canais digitais, a Joice – Inteligência artificial da Oi – ultrapassou em setembro seis milhões de contatos, mais que o dobro do alcançado no mesmo mês de 2019. No mesmo período, o aplicativo de relacionamento com o cliente Minha Oi aumentou seu uso em 15%, registrando nove milhões de acessos.

Destino férias

A Vbo, nova marca do AlugueTemporada no Brasil, divulgou um relatório de tendências com as principais expectativas dos viajantes da plataforma para 2021. O levantamento ouviu mais de oito mil pessoas em diversos países. E aponta que 92% das famílias brasileiras têm viagens planejadas para o próximo ano. Quando questionados sobre qual seria o benefício número 1 das viagens de férias em 2021, 29% dos entrevistados responderam querer escapar do dia a dia e 26% disseram que férias melhorariam a saúde mental e serviriam como autocuidado.

Cimento

Com o registro de um dos menores níveis mundiais de emissão de CO2 por tonelada produzido, a indústria de cimento no Brasil não cessa o esforço para melhorar os indicadores e já faz projetos para se manter alinhada ao Acordo de Paris até 2050. O diagnóstico foi feito no Roadmap Tecnológico do Cimento.

Ponto!

A Algar Telecom fechou parceria com a Livelo para dar mais um passo na estratégia de aumentar a receita de produtos TIC para Micro e Pequenas Empresas. O objetivo é que os associados comercializem soluções de TI da companhia e sejam recompensados com pontos, que poderão ser trocados por recompensas como viagens, serviços e produtos.

