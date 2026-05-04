O ponto cego do ESG: sem engajamento, não há transformação

Por Rodrigo e Renato Cirne*

O ESG evoluiu — mas a transformação que ele promete ainda não aconteceu. Nos últimos anos, ganhou método, governança, métricas, relatórios, comitês e atenção dos investidores.

Passou a ocupar espaço relevante nas agendas de conselhos, fundos e grandes empresas. Esse avanço foi importante. Mas ele não resolveu o principal problema.

A transformação prometida pelo ESG continua acontecendo em velocidade muito menor do que a urgência dos desafios ambientais e sociais exige.

E talvez a razão seja simples: sofisticamos a forma de medir o impacto, mas ainda inovamos pouco na forma de gerar mudança real de comportamento. Esse é o ponto cego.

O ESG nasceu, em grande parte, dentro de estruturas corporativas — jurídico, compliance, risco, finanças, sustentabilidade. Por isso, aprendeu a controlar, reportar e corrigir.

Mas transformação não acontece dentro dos escritórios. Acontece quando pessoas, empresas e comunidades passam a agir de modo diferente, de forma recorrente.

Sem inovação e engajamento, agendas se tornam relevantes para a sociedade, mas não ganham escala. E sem escala, não há transformação — apenas correção.

Por que a transformação não acontece

O ESG evoluiu para responder a uma demanda legítima: dar transparência, reduzir risco e alinhar capital a critérios socioambientais.

Nesse processo, tornou-se particularmente eficiente em três frentes — mensuração, reporte e mitigação. O problema é que essas três frentes atuam, em grande medida, depois.

Depois que a emissão ocorreu. Depois que o impacto foi gerado. Depois que o risco já se materializou. Isso não é um erro — é uma escolha de modelo.

Mas é um modelo que, por definição, limita a capacidade de transformação. Porque a origem do impacto não está no relatório, nem no indicador.

Está na decisão que se repete todos os dias: no consumo, no uso de recursos, na operação, no comportamento individual e coletivo. Se esses padrões permanecem os mesmos, o resultado também permanece.

O que muda é apenas a forma de tratar a consequência. É por isso que, mesmo com avanço institucional, a transformação deixa de acontecer na intensidade necessária.

Não por falta de estratégia. Mas porque a execução ainda não alcançou o lugar onde o impacto realmente nasce. E esse lugar é o comportamento.

O que já sabemos que funciona

Se a transformação não acontece por falta de execução na camada comportamental, vale olhar para onde ela já aconteceu. O Brasil oferece um exemplo claro.

A mudança no comportamento no trânsito não veio de um relatório mais sofisticado ou de uma métrica melhor. Veio de execução consistente ao longo do tempo.

O Código de Trânsito Brasileiro e a Lei Seca criaram o marco regulatório. Mas o que realmente mudou o padrão foi a combinação de fiscalização, comunicação e repetição.

Com o tempo, o comportamento deixou de ser exceção e passou a ser norma. Usar cinto de segurança tornou-se automático. Dirigir após beber passou a ser socialmente reprovado.

O ponto aqui não é o trânsito. É o mecanismo. Transformação acontece quando três condições se combinam:

A ação é simples o suficiente para ser adotada;

Ela se repete até virar hábito;

O coletivo reforça o comportamento como padrão.

Essa lógica não é exclusiva de política pública. Ela aparece também em ambientes digitais. Plataformas como TikTok e Instagram operam exatamente assim.

Criam estímulos que levam à repetição e, rapidamente, comportamentos individuais se tornam comportamento coletivo. O mesmo se observa em modelos de gamificação, como no Duolingo.

O app transforma uma atividade de baixa adesão — estudar diariamente — em um hábito sustentado. Em todos esses casos, há um elemento comum: engajamento estruturado.

Não é só sobre comunicação. Ou sobre intenção. É desenho de comportamento. E é exatamente isso que ainda falta ao ESG.

Onde entra a inovação — e por que ela ainda é insuficiente

Se já sabemos que transformação depende de engajamento estruturado, a pergunta passa a ser outra: por que o ESG ainda não incorporou isso de forma consistente?

A resposta, em grande medida, está na origem do modelo. O ESG evoluiu como uma agenda de governança e risco — e, por isso, priorizou controle, mensuração e reporte.

Isso elevou o nível da discussão, mas também limitou o tipo de inovação que entrou no sistema. Inovou-se muito na forma de medir. Pouco na forma de mobilizar.

E é exatamente aí que começa a surgir uma nova camada de abordagem. É nesse ponto que começam a surgir abordagens mais alinhadas à execução — como o Plantah.

Essas iniciativas partem de um ponto diferente: não começam no indicador, começam no comportamento. A proposta é transformar agendas amplas — consumo consciente, inclusão, sustentabilidade — em ações simples.

Devem ser ações que possam ser executadas no cotidiano e, principalmente, repetidas. Não como campanha pontual, mas como dinâmica contínua.

Esse tipo de abordagem aproxima o ESG de lógicas já consolidadas em outros setores. Programas de fidelidade, por exemplo, sempre entenderam que comportamento se constrói por incentivo e recorrência.

Plataformas digitais mostram que engajamento cresce quando há pertencimento e visibilidade. Modelos de gamificação reforçam que pequenas metas, quando acompanhadas, geram continuidade.

O que essas iniciativas fazem é aplicar essa inteligência — já validada — ao campo do impacto. E isso muda a natureza do ESG.

De uma agenda que mede e corrige, para uma agenda que induz comportamento e previne. Ainda são movimentos iniciais, e é natural que sejam.

Mas apontam para uma direção clara: a inovação que falta ao ESG não está em novos frameworks. Está em conectar estratégia com ação real, no dia a dia.

Porque é nesse ponto que a transformação deixa de ser potencial — e passa, de fato, a acontecer.

Impacto, inovação — e o que precisa mudar agora

No fim, o debate sobre ESG não é apenas sobre intenção ou governança. É sobre impacto. E impacto, por definição, não é o que se mede. É o que se transforma.

Hoje, grande parte do ESG consegue capturar com precisão o que já foi feito — mas ainda tem dificuldade de alterar, na mesma proporção, o que será feito a partir de agora.

Esse é o limite de um modelo orientado à correção. A virada exige outra lógica: antecipar, induzir e sustentar mudança.

E isso nos leva à inovação — mas não à inovação incremental. Não se trata de criar mais um indicador, mais um relatório ou mais uma camada de governança.

Trata-se de inovar no ponto mais crítico do sistema: como gerar comportamento em escala. É aqui que o ESG precisa se aproximar de disciplinas que já resolveram esse desafio.

A economia comportamental, design de produto e plataformas digitais são caminhos. Todas partem de um mesmo princípio: comportamento não muda por intenção declarada; muda por contexto, incentivo e repetição.

Quando essa lógica é aplicada ao impacto, o efeito muda de natureza. Pequenas ações deixam de ser isoladas e passam a ser coordenadas. A recorrência gera hábito.

O hábito redefine padrão. E o padrão, em escala, altera o sistema. Esse é o tipo de transformação que o ESG ainda busca alcançar.

Iniciativas como o Plantah caminham nessa direção ao tentar resolver o elo mais difícil da agenda: ligar estratégia à prática cotidiana, de forma contínua e mensurável.

Porque, no limite, não é o volume de investimento que determina o impacto. É a capacidade de transformar esse investimento em comportamento — e comportamento em padrão coletivo.

E há um ponto adicional, muitas vezes subestimado: prevenir é estruturalmente mais eficiente do que corrigir. Modelos baseados em prevenção reduzem a necessidade de capital futuro.

Diminuem a pressão sobre sistemas e aumentam a eficiência do investimento ao atuar na origem do problema. Já modelos reativos operam em um ciclo contínuo de correção — sempre mais custoso.

A agenda ESG não está errada. Mas está incompleta. E a peça que falta não é mais capital. É inovação aplicada à execução.

Porque, no fim:

Sem engajamento, o ESG mede.

Com engajamento, ele transforma — e começa a evitar o problema, em vez de apenas tratá-lo.

E essa é a diferença entre um sistema que administra impacto — e um sistema que muda a realidade.

*Rodrigo e Renato Cirne são fundadores do Plantah, rede social brasileira focada em intermediar negócios sustentáveis.