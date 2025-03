Opinião: o impacto da tecnologia no comportamento de compra do consumidor nas datas comemorativas

Por Marcelino Cruz, Diretor Executivo de Negócios e Growth da Livelo.

Nos últimos anos, vimos a tecnologia se mostrar uma força transformadora no comportamento do consumidor, criando novas formas de interação, facilitando o processo de compra e oferecendo uma experiência ainda mais personalizada e conveniente.

Neste cenário, as empresas enxergaram uma oportunidade de adaptar suas estratégias para atrair e conquistar os consumidores durante as datas comemorativas no varejo. O Dia do Consumidor, por exemplo, reflete essas mudanças, evidenciando como a conectividade se tornou essencial para atender às novas demandas de consumo para quem busca agilidade e ofertas vantajosas.

A conectividade como pilar do novo comportamento de compra

Atualmente, a experiência de compra está cada vez mais integrada à tecnologia e o conceito de compras online deixou de ser uma alternativa para se tornar uma realidade. Segundo o Relatório de Varejo Online 2024, desenvolvido globalmente pela FTI Consulting, o comércio eletrônico brasileiro já representa 9% das vendas totais do varejo.

Ao mesmo tempo, datas comerciais tradicionais, como a Black Friday e o Dia do Consumidor, que anteriormente se limitavam a um único dia de promoções, agora se estendem ao longo de todo o mês. Esse fenômeno é um reflexo da crescente digitalização do comércio, que permite que marcas se conectem com os consumidores de maneira contínua, oferecendo ofertas e descontos por períodos mais longos. As campanhas agora começam semanas antes dos eventos principais, com o mote de "Black Friday o mês inteiro" ou "Dia do Consumidor por todo o mês", criando um senso de oportunidade que faz com que os consumidores se sintam incentivados a aproveitar ofertas por um período mais extenso.

Essa revolução digital trouxe mudanças significativas também no comportamento de compra dos usuários. Hoje, quase todos estão conectados de alguma forma, o que tornou o processo de decisão de bens e serviços mais ágil, pois é possível comparar ofertas de diferentes marcas sem sair de casa, bastando um toque na tela do celular.

Com essa variedade de opções, é essencial que as empresas encontrem formas de se diferenciar e oferecer mais vantagens aos clientes. De acordo com uma pesquisa da Neogrid, 60% dos consumidores são influenciados por promoções na hora da compra. Na Livelo, por exemplo, buscamos sempre oferecer novas ofertas para os nossos consumidores. No entanto, sabemos que apenas isso ainda não é suficiente para uma fidelização.

Personalização: a nova expectativa do consumidor

A personalização é outro aspecto central da transformação no comportamento de compra. O consumidor moderno deseja mais do que uma experiência genérica, ele quer algo que fale diretamente com suas necessidades e desejos. Essa mudança de perspectiva tornou-se praticamente uma exigência que impacta diretamente os resultados do setor.

Um estudo da McKinsey revelou que 71% dos consumidores buscam experiências sob medida e, quando as empresas atendem a essa expectativa, o valor médio das compras pode aumentar em até 40%. Nessa nova realidade, a tecnologia tem um papel fundamental, pois permite que empresas coletem dados dos clientes e ofereçam ofertas adaptadas a cada um.

De olho nessa tendência, aplicativos utilizam dados de compra e preferências pessoais para sugerir produtos e promoções que são relevantes para cada usuário. Além disso, com a utilização de Inteligência Artificial e aprendizado de máquina, as empresas podem prever o que o consumidor deseja comprar antes mesmo de ele saber disso. Esse nível de personalização torna a experiência de compra mais fluida e agradável, gerando maior fidelidade e satisfação.

Reconheço que o cliente é a peça fundamental para o sucesso de qualquer negócio, e é por isso que ele deve estar no centro da estratégia. Compreender suas necessidades, desejos e expectativas permite que a empresa desenvolva produtos e serviços que atendam exatamente ao que o consumidor busca. Isso cria uma interação mais significativa, fomentando a lealdade e a confiança na marca, o que, por sua vez, resulta em maior retenção dos clientes em relação aos produtos e serviços oferecidos.

Fechando o pedido: o toque final da experiência de compra

Todas essas transformações levaram a mudanças também nos meios de pagamento, que hoje são totalmente digitalizados, proporcionando mais praticidade e autonomia aos clientes. O Pix, por exemplo, é o segundo método de pagamento mais utilizado no comércio eletrônico, ficando atrás apenas dos cartões de débito e crédito, de acordo com relatório de Varejo Online 2024.

Além de promover a inclusão financeira, essa forma de pagamento se apresenta como uma alternativa para aqueles que não têm acesso ao crédito. Entendo que à medida que as datas comerciais se expandem para além de um único dia, as marcas devem adaptar suas estratégias para aproveitar a conectividade e os dados a seu favor, oferecendo ofertas personalizadas e relevantes ao longo de todo o ciclo de compras. Em um mundo cada vez mais digital, quem souber oferecer conveniência e personalização certamente estará à frente no jogo da fidelização e da experiência de compra.

