Dia do Consumidor 2024: quando começa a semana e como aproveitar as promoções

A Semana do Consumidor tem conquistado cada vez mais relevância entre as datas comerciais brasileiras. O varejo tem aproveitado para oferecer descontos e ampliar as vendas no primeiro semestre, um período sem grandes apostas comerciais.

Quando é a Semana do Consumidor

O Dia do Consumidor é na sexta-feira, 15. A partir da data, algumas lojas e marcas fazem promoções da 'Semana do Consumidor', desde a segunda-feira (11) até a sexta-feira ou sábado.

Dia do Consumidor pode ser oportunidade para PMEs

A data comemorada no dia 15 de março deu bons resultados para as pequenas e médias empresas. De acordo com o levantamento realizado pela Nuvemshop, os e-commerces da PMEs faturaram 31% a mais com vendas e ações promocionais no período neste ano.

De 12 a 15 de março de 2023, os lojistas online alcançaram R$ 37,4 milhões em faturamento, enquanto em 2022 o faturamento chegou a R$ 28,5 milhões no mesmo período de quatro dias.

Qual é a origem do Dia do Consumidor

A data faz referência ao Dia do Consumidor, comemorado em 15 março. A história começa há mais de seis décadas e tem origem nos Estados Unidos.

Em 15 de março de 1962, o presidente americano John Kennedy fez um discurso em falou sobre os ganhos e contribuições que uma relação justa entre empresas e consumidores podem oferecer.

O pronunciamento reverberou ao longo do tempo e, 21 anos depois, em 1983, a data passou a ser comemorada mundialmente como o dia do consumidor.

Como a semana do consumidor ganhou relevância no Brasil

No Brasil, a discussão sobre direitos do consumidor ganhou relevância a partir dos anos 90, com a entrada em vigor do Código de Defesa do Consumidor, de 1990. O documento estabeleceu regras e orientações que os consumidores deveriam adotar caso se sentissem lesados ao realizar uma compra.

A partir desta lei, os estados e municípios tiveram amparo legal para criar órgãos dedicados às reclamações de consumidores, os Procons.

Nos últimos anos, a data começou a receber um novo apelo no país, com marcas ampliando os esforços para torná-la cada vez mais importante no calendário de ações promocionais. Uma forma de parabenizar os clientes e, ao ao mesmo tempo, fortalecer os negócios.