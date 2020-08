O cenário político brasileiro e o impacto nas suas finanças

Recentemente o Brasil atingiu o nível recorde de 13% de desempregados, segundo o IBGE. São mais de 12 milhões de pessoas sem trabalho. Na outra ponta do espectro social, a alta de mais de 50% da bolsa brasileira desde março deste ano estimulou muitos brasileiros a mudar seus investimentos para opções de maior risco.

Essa situação complexa, e de certa forma, inédita é discutida por Marcelo Tokarski, diretor do Instituto FSB de pesquisa, Márcio de Freitas, analista político do grupo FSB, e Gabriela Forlin, sócia diretora da FSB Comunicação e produtora do canal Mão de Vaca Profissional no Youtube. Escute esse episódio pelo Spotify, Apple Podcast ou pelo agregador da sua preferência. O Podcast A+ faz parte da Bússola, uma parceria da Exame e do Grupo FSB.