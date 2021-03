Números de Bolsonaro, em queda, podem variar conforme se move a crise

O Datafolha foi a campo e constatou um contingente de ótimo+bom do governo/presidente estável em 30% e um possível leve deslocamento do regular para o ruim+péssimo. Mas a estabilidade da avaliação favorável contrasta com a piora do julgamento que o eleitor faz do desempenho de Jair Bolsonaro na pandemia.

A curiosidade é sobre como os números vão evoluir no futuro próximo. Quando, e se, o desgaste causado pelas políticas governamentais diante da crise sanitária vai corroer significativamente o "núcleo duro" do apoiamento bolsonarista. Que, em market share, corresponde à dimensão do apoio que o então candidato Bolsonaro teve no primeiro turno em 2018.

O curto prazo não reserva boas notícias para o governo. A trágica contabilidade de mortes não dá trégua, a vacinação ainda demora um pouco para engatar definitivamente e a previsão para os resultados da economia em fevereiro e março não é das mais brilhantes. Mas, atenção, os números econômicos de janeiro foram melhores que as previsões. E volta agora (algum) auxílio emergencial.

Vamos aguardar para ver quanto vai durar esse curto prazo. Se vai ser curto mesmo, ou nem tanto. E vamos olhar para ver como a política se comporta com a tempestade chacoalhando o barco.

* Alon Feuerwerker é analista político da FSB Comunicação

Assine os Boletins da Bússola

Siga Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Mais da Bússola: