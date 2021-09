Nubank, MasterClass e Clio debatem liderança, crise e oportunidade. Veja

O próximo encontro organizado pela VTEX – “Beyond Predictable Webinar — Engineering Leadership: Leading through hard times” – vai reunir executivos do Nubank, MasterClass e Clio para debater a natureza das crises e como os líderes enfrentam situações adversas não apenas para resolver desafios, mas também para criar oportunidades.

O encontro será nesta quinta-feira, 23, às 18h. Participam do bate-papo, conduzido por Paulo Monçôres, diretor de Engenharia na VTEX, Anaterra Oliveira, diretora de Engenharia no Nubank, James Spere, head de produto na MasterClass, e Maria Pereda, diretora de design de produto na Clio,.

Para acompanhar o encontro, basta se inscrever no link. O evento será transmitido em inglês, com tradução simultânea para português. Quem quiser saber mais sobre o tema pode acessar o artigo escrito Takeaways from leading through unprecedented times (“Vantagens de liderar em tempos sem precedentes”, em tradução livre).

