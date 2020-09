Novo tratamento produz bons resultados

Um dos estudos mais amplos e completos sobre o tema concluiu que corticoides reduzem a mortalidade por Covid-19 em pacientes com quadros críticos da doença. Ensaios clínicos realizados em 12 países – Brasil entre eles -, reuniram evidências. Os medicamentos aliviam inflamação, inchaço e dores. A íntegra da pesquisa está aqui. Assista.

A partir de novos estudos, a OMS atualiza diretrizes e faz recomendações.

Segundo o monitoramento das redes sociais do FSB Inteligência, mais de 166 mil citações foram feitas hoje em relação à pandemia. O painel dinâmico completo das citações e tendências você confere aqui.

Já o Instituto FSB Pesquisa elabora diariamente o gráfico abaixo para acompanhar a evolução das mortes por Covid-19 em todo o país.*

O boletim Bússola Covid-19 traz hoje um artigo sobre o efeito das convenções partidárias na corrida presidencial nos EUA; e outro artigo com uma reflexão sobre a necessidade de os brasileiros conhecerem mais a Amazônia, como estratégia necessária para a defesa o e desenvolvimento da floresta. Confira a íntegra do boletim aqui.

As principais notícias do dia seguem a seguir.

*O gráfico acompanha a curva de óbitos em cada Unidade da Federação a partir do dia em que a média móvel de 7 dias (somadas as mortes dos últimos 7 dias e divididas por 7) da respectiva região que chega pela primeira vez a 3 óbitos. O objetivo é comparar as curvas de óbitos com base no mesmo período de evolução da doença em cada UF.