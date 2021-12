Nomad abre processo seletivo para 40 vagas de emprego em home office

A Nomad, primeira fintech que permite aos brasileiros a abertura de conta corrente em um banco norte-americano de forma 100% digital, segue com seu projeto de captação de novos talentos. A companhia acaba de anunciar a abertura de 40 novas vagas de emprego para as áreas de tecnologia (engenharia e produto) e negócios (experiência do cliente, desenvolvimento de negócios, atendimento ao cliente, recursos humanos e banking). O investimento faz parte da estratégia de expansão da fintech que, em julho, recebeu um aporte de R$ 100 milhões junto aos fundos de venture capital monashees e Spark Capital (líderes da rodada) e uma série de veículos atuantes do mercado, como Propel, GFC, Abstract, Vast, ONEVC e Globo Ventures.

Atualmente, a Nomad conta com 110 colaboradores e até o final de 2021 deve empregar cerca de 150 pessoas. Todas as oportunidades são no regime home office, o que possibilita a candidatura de profissionais de todo o Brasil.

Segundo a gerente de Recursos Humanos da Nomad, Jeane Pacheco, a busca é por candidatos que se alinham com a proposta de valor da fintech, que incluem características como empatia, respeito às diferenças, aprendizado rápido, atitude de dono e resolução de problemas. “Nossa equipe valoriza uma gestão construtiva e colaborativa sempre evidenciando o trabalho em grupo e o espírito colaborativo”, diz.

Além da remuneração, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, todas as posições em aberto oferecem aos candidatos um valor adicional mensal de R$ 1.500 para utilização com alimentação, transporte e educação. No site, estão disponíveis informações adicionais sobre a Nomad, assim como os pré-requisitos e conhecimentos necessários para efetuar a candidatura.

