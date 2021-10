Nestlé lança Data Challenge para atrair pessoas de todo o Brasil

Os competidores da batalha de dados da Nestlé terão que apresentar soluções inovadoras, com foco em dados para ajudar a desenvolver o mercado artesanal e independente de produção de bolos e doces. O desafio proposto é para pensar em quais capitais brasileiras a marca Moça deve iniciar um programa de incentivo às empreendedoras gastronômicas e como pode fazer isso de maneira sustentável e em escala.

Pessoas de todas as regiões poderão participar da competição independentemente de formação universitária. As inscrições estão abertas até o dia 31 de outubro e deverão ser feitas em grupos ou individualmente. Mas, neste último caso, quem for chamado irá compor uma equipe de até três pessoas. O resultado sairá no dia 11 de dezembro e cada candidato do grupo que ficar em primeiro lugar poderá optar pelos seguintes prêmios: um iPhone ou um notebook gamer, além de uma surpresa reservada para o final.

“Com o Data Challenge, queremos estimular soluções criativas, ao mesmo tempo que contribuímos para o desenvolvimento de competências e para abrir novas possibilidades de carreira para as pessoas que participarem dos desafios. Estamos muito otimistas com o resultado! Sem contar que ele será muito instigante”, declara Larissa Frias, diretora de Data Analytics da Nestlé.

A batalha de dados foi organizada pela equipe do Data Lab, que cresceu 530% nos últimos dois anos. Ele tem um papel essencial na jornada de transformação digital da companhia. O Data Lab foi criado para melhorar a performance da Nestlé, acelerar as vendas digitais, suportar o desenvolvimento de inovações e para possibilitar uma visão 360° do consumidor, garantindo, assim, o desenvolvimento de melhores experiências. Com ele, a companhia já conhece, profundamente, 12 milhões de pessoas que consomem os produtos da Nestlé.

Na fase de ideação, os participantes que serão selecionados terão sessões de brainstorm com Gestão de Pessoas, Cientistas de Dados, Gerentes do Data Lab e de Transformação Digital da Nestlé. Eles também conversarão com a equipe de Moça e com a equipe de comunicação.

