Nestlé abre vagas para trainee e oferece aulas de capacitação

A Nestlé Brasil está com as inscrições abertas para o Programa de Trainee 2022 até o dia 1° de outubro, no site. A temática central deste ano é “Como podemos construir juntos um futuro melhor?”, em que a empresa coloca o jovem no centro da mudança necessária para o mundo. Além disso, a companhia decidiu oferecer capacitação para todos os inscritos até o final do processo, independentemente se seguirem ou não nas etapas classificatórias.

As vagas são para supply chain, finanças, engenharia, vendas, marketing, jurídico, TI (novas tecnologias) e transformação digital. O único requisito é ter graduação concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, disponibilidade para mudanças de cidade e muita vontade de transformar o mundo.

Pensando em começar a ajudar o jovem a se preparar para o mercado de trabalho em relação às habilidades mais valorizadas pelas empresas, a companhia oferece três workshops de capacitação com os temas inovação e digital, inteligência emocional e mindset de crescimento e metodologia ágil, que vão explorar os diferentes aspectos que impactam cada vez mais na carreira e no desenvolvimento pessoal baseados no empreendedorismo e cultura de transformação digital. Outro diferencial para o processo 2022 é a plataforma CMOV disponível aos que não seguirem nas diferentes etapas do programa, de forma a que tenham subsídios para ajudar o desenvolvimento e a inclusão, com melhor preparo para o ingresso na vida profissional.

“A pandemia gerou nos jovens uma necessidade maior de pertencimento, de fazer a diferença por meio de um trabalho que tenha um propósito forte e impacto na sociedade. Nesse cenário, a Nestlé dará toda a capacitação e ferramentas para que coloquem tudo isso em prática”, diz Ana Schiavone, gerente de Recrutamento e Seleção da Nestlé Brasil.

O processo será conduzido de forma totalmente digital e à distância, tanto para atender critérios de saúde e segurança exigidos pela situação atual quanto para democratizar o acesso à iniciativa. Como em anos anteriores, a iniciativa está aberta para candidatos de todo o Brasil.

“Com o objetivo de promover a inclusão, a empresa busca por talentos diversos que estejam dispostos a evoluir junto com a companhia. Vamos avaliar as competências comportamentais principalmente para termos diversidade na seleção”, destaca Ana.

