Na véspera do Dia do Trabalho, veja 3.600 vagas abertas em 15 empresas

Amanhã, 1° de maio de 2024, celebramos o Dia do Trabalho ou Dia Internacional do Trabalhador.

A data é comemorada no mundo todo, e é feriado nacional no Brasil.

Quem dá duro dia após dia vai ter um momento de descanso, mas para quem não tem um emprego estável ou está procurando recolocação profissional, este pode ser um bom momento para finalmente conseguir aquela oportunidade dos sonhos.

A gente separou 15 empresas que, juntas, somam mais de 3600 vagas abertas recentemente.

São oportunidades em diversas áreas, tecnologia , administração, finanças, turismo, estratégia comercial, obras, defesa, engenharia, supply chain e outras.

As empresas estão localizadas em diversas regiões e oferecem vagas em modelos híbrido , remoto e presencial .

Tem vaga para todos os níveis de experiência.

Confira:

Vagas na produtora de alumínio Alcoa

A Alcoa, referência na produção de alumínio no país, está com 25 oportunidades distribuídas em suas plantas em:

Poços de Caldas – MG;

Juruti – PA;

São Luís – MA.

Operador, engenheiro, técnico e gerente estão entre as posições abertas. Para se candidatar às posições, basta acessar a página de vagas no LinkedIn.

A empresa valoriza a diversidade, inclusão, equidade e pertencimento, por isso prioriza a contratação de mulheres, pessoas pretas e pardas, com deficiência e profissionais LGBTQIAP+, além de talentos nas regiões onde atua.

A Alcoa foi certificada pelo terceiro ano consecutivo como Great Place to Work (GPTW) .

Programa Jovem Aprendiz no Banco PAN

O Banco PAN, plataforma digital completa de banking e consumo, está com 15 vagas abertas para o programa Jovem Aprendiz.

As oportunidades são para as áreas de:

Segurança da Informação

Jurídico

Pessoas

Marketing

Tecnologia

Comercial.

A remuneração é de R$ 1.412,00 mais benefícios, que incluem vale-alimentação de R$ 835,99, vale-refeição de R$ 1060,84, vale transporte sem desconto em folha, plano de saúde SulAmérica e plano odontológico, também da SulAmérica.

A carga horária é de seis horas diárias .

A previsão é de início para o mês de julho .

Para se inscrever, o candidato precisa estar no último ano do Ensino Médio ou no primeiro ano de faculdade, residir em São Paulo ou Região Metropolitana, e nunca ter atuado como jovem aprendiz anteriormente.

As inscrições vão até o dia 30 de abril e podem ser realizadas pelo link.

Celcoin com vagas para profissionais de tecnologia

A Celcoin, infratech de soluções financeiras, está com 30 vagas abertas para: São Paulo (Barueri) e Minas Gerais (Belo Horizonte).

Modelos presencial, híbrido e remoto.

Há oportunidades para:

Analista de qualidade;

Analista financeiro pleno;

Engenheiro de software sênior;

Analista de dados Jr.;

Especialista em branding.;

Todas as vagas estão disponíveis no link.

CI&T oferece mais de 11 posições para especialistas em digital

A CI&T, especialista digital global para grandes marcas e presente em nove países, está com mais de 300 vagas abertas para atuação presencial, híbrida e home office.

As oportunidades abrangem diversas áreas e tecnologias, e as posições disponíveis incluem:

Developer;

Data developer;

Tester;

Quality analyst;

Software architect;

DevOps engineer;

Systems architect;

Developer master;

Squad leader;

Data scientist;

Product owner.

Os interessados podem encontrar mais detalhes e se candidatar por meio do site oficial de carreiras da CI&T, disponível no link.

Espaçolaser tem vagas PCD

A Espaçolaser, maior rede de depilação a laser do Brasil, está com 7 vagas abertas para biomédicos, esteticistas, e fisioterapeutas.

As oportunidades são para profissionais residentes de

Goiânia – GO;

Brasília – DF;

São Paulo – SP;

Araras – SP;

Campinas – SP;

Pelotas – RS;

Santa Maria – RS.

O modelo de trabalho para todas as vagas é o presencial e algumas das oportunidades também incluem Pessoas Com Deficiência (PCD).

A companhia oferece:

Salário fixo mais bonificações por metas atingidas

Vale transporte

Vale refeição

Vale alimentação

Assistência médica

Assistência odontológica

Parceria de desconto com a Zenklub – (plataforma online de saúde emocional)

Parcerias educacionais com universidades e cursos de idiomas.

É desejável experiência em atendimento ao público, e disponibilidade para trabalhar aos finais de semanas por escala.

Para se candidatar, basta acessar o link.

Em São Paulo, FlyBy procura profissionais do turismo

A FlyBy Viagens, ecossistema completo de viagens, está com 5 vagas para São Paulo. Há oportunidades para consultores de vendas para passagens aéreas, gestor de hotéis e executivo de contas.

Os interessados devem enviar o currículo para: rh@viagensflyby܂com .

De jovem aprendiz a cargos de liderança no Grupo Edson Queiroz (GEQ)

O Grupo Edson Queiroz (GEQ), holding multissetorial detentora das empresas Minalba Brasil, Nacional Gás, Esmaltec e Sistema Verdes Mares (SVM), está com 11 vagas abertas para diversas cidades dos estados do Ceará, Maranhão, São Paulo e Pará.

As oportunidades são para as áreas de:

Audiovisual

Recursos Humanos

Administração

Vendas

Logística.

Os níveis vão de jovem aprendiz e assistente a cargos de liderança. Os interessados devem se inscrever no site.

Trainee no Grupo Pão de Açúcar (GPA)

O GPA, uma das maiores empresas de varejo alimentar do país, abriu 10 vagas para o Programa de Trainee 2024.

As oportunidades são destinadas a profissionais que tenham concluído o ensino superior (bacharelado) entre dezembro de 2019 e dezembro de 2023, para atuar em São Paulo, com foco na experiência dos clientes.

Os selecionados poderão atuar em áreas como como:

Marketing;

Digital;

Clientes;

Recursos humanos;

Comercial;

Operações.

O programa terá duração entre 18 e 24 meses e as inscrições devem ser realizadas pelo link até o dia 3 de maio.

Varejista Grupo Pereira também tem vagas PCD

O Grupo Pereira, sétimo maior grupo varejista do país, anuncia que está com mais de 3.000 vagas de emprego abertas, abrangendo diversas áreas e cargos, tanto nos escritórios quanto nas 117 unidades da empresa, que incluem:

Supermercados

Atacados

Farmácias

Restaurantes

Postos de combustível

Agências de viagem.

Todas as oportunidades também são destinadas para profissionais com deficiência (PCDs) e pessoas com mais de 50 anos.

Para saber mais sobre as vagas no Grupo Pereira e fazer parte desta equipe comprometida com o desenvolvimento social e econômico, visite o link.

É analista ou procura estágio? A Inspira Rede de Educadores tem vagas

A Inspira Rede de Educadores, uma das maiores redes de educação básica privada do país, está com quatro vagas abertas:

Analista contábil sênior

Analista de planejamento financeiro júnior

Analista jurídico (contratos)

Estágio no setor jurídico.

Os interessados em concorrer às posições devem enviar currículos para trabalheconosco@redeinspiraeducadores܂com܂br.

Vagas nas redes KFC, Pizza Hut e Frango Assado

O Grupo IMC (International Meal Company) é um dos maiores do Brasil em serviços de alimentação, operando grandes marcas como: KFC, Pizza Hut, e Frango Assado.

A companhia está atualmente com 174 vagas abertas nas regiões de:

São Paulo

Bahia

Santa Catarina

Minas Gerais

Sergipe

Paraná

Rio Grande do Sul

Espírito Santo

Rio de Janeiro.

As oportunidades estão disponíveis tanto para as lojas quanto para o corporativo, sendo: banco de talentos ou aprendiz (PCD), almoxarife, analista, atendente, assistente, auxiliar, caixa, coordenador, cozinheiro, eletricista, especialista de performance, especialista de planejamento e inteligência operacional, especialista de projetos, gerente, técnico de manutenção, e técnico de segurança do trabalho.

Para saber mais sobre as oportunidades, entender os perfis e as necessidades, e se inscrever, basta acessar este link.

Mac Jee tem posições em engenharia e segurança do trabalho

A Mac Jee, empresa brasileira líder na indústria de defesa, está com 12 vagas de emprego abertas para suas unidades em São José dos Campos e Paraibuna (SP) e na Arábia Saudita.

As oportunidades são para diversas áreas de Engenharia, Produção e Segurança do Trabalho.

As pessoas interessadas podem encontrar as descrições detalhadas de cada cargo e se candidatar através do perfil oficial da Mac Jee no LinkedIn ou acessando o site da empresa.

MDS Brasil quer novos estagiários, assistentes e coordenadores

A MDS Brasil, uma das principais corretoras do país no segmento de seguros, resseguros, gestão de benefícios e consultoria de riscos, está com vagas abertas para diversas funções na companhia.

As oportunidades estão disponíveis para vários níveis, desde estagiário até assistentes e coordenador, incluindo também vagas para profissionais PCD .

Ao todo, são 11 vagas para cargos como:

Assistente de Riscos Empresariais

Estágio

Assistente Social.

Os interessados podem obter mais informações e se cadastrar na página de banco de talentos da MDS Brasil.

As posições variam entre modelo de trabalho presencial e híbrido.

Vagas em comunicação na holding M&P Group

O M&P Group, uma das principais holdings de comunicação e inovação do país, está com 29 vagas abertas em suas startups, para atuação em diversas localidades do Brasil no modelo híbrido e remoto.

As oportunidades são para:

Analista de dados pleno

Pessoa diretora comercial

Delivery manager

Desenvolvedor(a) Java - sênior

Product owner (PO)

Quality assurance (QA)/tester

UI/UX designer.

As empresas do grupo também estão com diversas vagas para estagiários.

Os interessados podem se cadastrar nos links BossaInvest, One Big Media, nScreen, OincFilmes, eMotion Studios, EasyJur.

Estágio em diversas áreas na Viveo

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos, distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais – acaba de anunciar as inscrições para o seu Programa de Estágio 2024/2.

As inscrições podem ser realizadas até junho de 2024 através deste link

Entre os requisitos para a participação no processo, é necessário que os candidatos estejam devidamente matriculados em uma universidade com a conclusão de curso prevista para dezembro de 2025 ou segundo semestre de 2026.

As oportunidades são para as áreas de:

Compras

Engenharia de Processos

Garantia de Qualidade

Importação

Recursos Humanos

Controles Internos

Planejamento para Distribuição de Materiais.

No total estão sendo oferecidas 20 vagas.

