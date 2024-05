Lista de concursos públicos: Veja as vagas que serão abertas em maio com salário de até R$ 17 mil

Tribunais será a palavra de maio para os concurseiros de plantão. São aguardados para este mês e seguintes concursos muito expressivos, dentre eles o do TSE, que será unificado com todos os TREs, além do TRF 1 e TRF5 (todos esses na esfera federal). Já para o Judiciário Estadual, são aguardados TJMT e TJMG, além de um novo concurso para o TJSP (que é o maior Tribunal do Mundo), para o cargo de Escrevente Técnico Judiciário (Nível médio).

“A área de Tribunais sempre se revela como muito promissora, tendo em vista que além dos 27 Tribunais de Justiça (26 Estaduais e o do DF), ainda temos 6 TRFs, 24 TRTs, 27 TREs, além de 5 Tribunais Superiores (STF, STJ, TST, TSE e STM) e o CNJ. Com isso, é comum termos cerca de 10 concursos por ano nesta área”, afirma Vandré Amorim, coordenador da Carreira de Tribunais e professor do Gran.

Qual é o concurso que mais chamará atenção nos próximos meses?

Segundo Amorim, o concurso que está atraindo as atenções de boa parte do público que se prepara para Tribunais é o do TSE-Unificado.

“Pela primeira vez, praticamente todos os TREs farão em conjunto o concurso para a Justiça Eleitoral (por enquanto, apenas o TRE-TO ficará de fora). Com isso, será possível prestar a prova em uma cidade e concorrer às vagas de outro estado”.

Dicas para quem irá prestar concurso neste ano

Entre os principais conselhos de Amorim para os concurseiros deste ano, ele destaca mais disciplina e menos intensidade:

Crie uma rotina de estudos que seja progressiva : “Como diz no mundo dos concursos, você deve se preparar para uma "maratona" e não para uma "corrida de 100 metros rasos”, afirma Amorim.

: “Como diz no mundo dos concursos, você deve se preparar para uma "maratona" e não para uma "corrida de 100 metros rasos”, afirma Amorim. Conheça o perfil da banca examinadora: Saber estudar pensando em acertar questões é crucial. “Por isso, uma das principais recomendações é conhecer o estilo de provas das principais bancas examinadoras. Ganha-se muito tempo quando se estuda direcionado para um perfil específico de banca”, diz o coordenador.

Saber estudar pensando em acertar questões é crucial. “Por isso, uma das principais recomendações é conhecer o estilo de provas das principais bancas examinadoras. Ganha-se muito tempo quando se estuda direcionado para um perfil específico de banca”, diz o coordenador. Mantenha foco, força e fé: Bem no início é comum que o estudante esteja bem empolgado, mas que logo no primeiro obstáculo ele já desista, diz Amorim. “Saiba que para ser aprovado, em regra, o candidato irá passar por algumas adversidades, e eu diria muitas, mas depois, para aqueles que não desistem e permanecem com uma rotina boa de estudos, as aprovações começam a surgir.”

Veja os concursos abertos este mês por região:

NORTE

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia – RO

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto de Educação e Desenvolvimento Social Nosso Rumo

Cargos: Professor Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (Qualquer área de conhecimento)

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: educação

Lotação: Rondônia – RO

Número de vagas: 43 vagas

Remuneração: R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64

Inscrições: De 22/04/2024 a 23/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 120

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará – PA

Situação Atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: Professor

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Educação, T.I e outras

Lotação: Pará – PA

Número de vagas: 3 vagas

Remuneração: de R$ 4.875,18 a R$ 10.481,64

Inscrições: de 22 de abril a 10 de maio de 2024

Taxa de inscrição: R$ 170,00

Data da prova objetiva: 02 de junho de 2024

Conselho Regional de Medicina Veterinária AC

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Assistente Administrativo – Fiscal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Fiscal/Administrativa

Lotação: Acre

Número de vagas: a definir

Remuneração : R$ 2.100, 00

Taxa de inscrição: R$62,00

Data da prova objetiva: 23/06/2024

Inscrições: 25/03/2024 a 06/05/2024

Departamento Estadual de Trânsito do Acre

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: As vagas ofertadas são para os cargos de Assistente de Trânsito, Analista de Sistema, Contador, Pedagogo, Engenheiro Civil, Agente de Autoridade de Trânsito, Analista de Trânsito e Examinador de Trânsito.

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Acre

Número de vagas: 91 vagas

Remuneração: de R$ 7.015,71 até R$ 9.561,76.

Inscrições: de 23/04/2024 a 23/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00

Data da prova objetiva: 28/07/2024

NORDESTE

Superintendência do Sistema Estadual de Atendimento Socioeducativo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Universidade Estadual do Ceará – FUNECE

Cargos: Socioeducador e Analista Socioeducativo

Escolaridade: Médio e superior

Carreiras: policiais, saúde e educação

Lotação: Ceará

Número de vagas: 1.080 vagas

Remuneração: R$ 2.654,90

Inscrições: 17/4 até 16/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 e R$ 150,00

Data da prova objetiva: 30/06/2024

Administração Estadual do Meio Ambiente – ADEMA

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Analista e Técnico

Escolaridade: Níveis técnico e superior

Carreiras: Administrativas

Lotação: Sergipe – SE

Número de vagas: 55 vagas

Remuneração: De R$ 2.900,00 a R$ 4.900,00

Inscrições: De 22/04/2024 a 23/05/2024

Taxa de inscrição: De R$ 90,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 07/07/2024

Prefeitura Municipal de Simão Dias SE

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBPTEC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: saúde, educação, nutrição, segurança pública, engenharia e outras

Lotação: Simão Dias, Sergipe

Número de vagas: 82 vagas + cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 12.000,00

Inscrições: 18/04/2024 a 07/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 85,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Concurso GCM Parnamirim RN

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Funcern

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Policial

Lotação: Rio Grande do Norte

Número de vagas: 50+100CR

Remuneração: R$ 2.650,00

Inscrições: 12 de abril a 2 de maio de 2024

Taxa de inscrição: R$ 160,00

Data da prova objetiva: 19.05.2024

Prefeitura Municipal de Teresina PI

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, enfermagem, contabilidade, odontologia, farmácia, jurídica, tecnologia da informação, comunicação social, arquitetura, engenharia, saúde, enfermagem, farmácia, serviço social, fisioterapia, nutrição, psicologia, odontologia

Lotação: Teresina, Piauí

Número de vagas: 643 vagas + 4.001 de cadastro reserva

Remuneração: R$ 1.412,00 a R$ 10.511,37

Inscrições: 09 de abril a 20 de maio

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 300,00

Data da prova objetiva: 29 e 30 de junho de 2024

CENTRO-OESTE

Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível Superior e Médio

Carreiras: Administrativa

Lotação: Distrito Federal

Número de vagas: 120 efetivas e 360 cadastro de reserva

Remuneração: R$ 4.942,94 a R$ 10.800,00

Prazo inscrição: 17/04/2024 a 20/05/2024

Taxa inscrição: De R$ 60,00 (nível médio) a R$80,00 (nível superior)

Data prova objetiva: 23/06/2024

Ministério Público do Estado de Goiás

Situação atual : edital publicado

Banca organizadora: Instituto Verbena/UFG

Cargos: Residentes

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Arquitetura, Arquivologia, Biblioteconomia, Jurídica, Comunicação Social e outras

Lotação: Estado de Goiás

Número de vagas: 511 vagas

Remuneração : R$ 3.200,00

Inscrições: de 03/04/2024 a 03/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Data da prova objetiva: 19/05/2024

Conselho Nacional de Justiça

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Analista Judiciário e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível Superior

Carreiras: Judiciária e outras

Lotação: Brasília/DF

Número de vagas: 60 vagas

Remuneração: de R$ 8.163,62 a R$ 13.994,78

Inscrições: de 03/04/2024 a 02/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 76,00 para os cargos de Técnico Judiciário e

R$126,00 para os cargos de Analista Judiciário

Data da prova objetiva: 30/06/2024

Concurso PGM Cuiabá

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: jurídica

Lotação: Cuiabá

Número de vagas: 6 vagas

Remuneração: de R$ 17.516,64

Inscrições: 26/04/2024 a 17/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 250,00

Data da prova objetiva: 14/07/2024

SUDESTE

Polícia Militar do Estado de São Paulo

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas – FGV

Cargos: Policial

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Policial

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 2.700 vagas

Remuneração : R$ 4.852,21

Inscrições: 01/04 até 08/05/2024.

Taxa de inscrição: R$ 85,00

Data da prova objetiva: 16/06/2024

Universidade Federal de Itajubá – MG

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e técnico

Carreiras: educação, engenharia, saúde, TI e outras

Lotação: Itajubá, Minas Gerais – MG

Número de vagas: 12 vagas

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 10/04 a 09/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 100,00

Data da prova objetiva: 25/08/24

Tribunal Regional Federal da 3ª Região

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Cargos: Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: São Paulo e Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 269 vagas + CR

Remuneração: De R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: De 29/04/2024 a 28/05/2024

Taxa de inscrição: De R$ 80,00 a R$ 130,00

Data da prova objetiva: 28/07/2024

Tribunal Federal da 2ª Região

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Técnico Judiciário e Analista Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa, Arquitetura, Contábil, Estatística, Engenharia, Policial, Saúde

e TI

Lotação: Espírito Santo e Rio de Janeiro

Número de vagas: CR

Remuneração: R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78

Inscrições: de 11/04/2024 a 10/05/2024

Taxa de inscrição: de R$ 70,00 a R$80,00

Data da prova objetiva: 07/07/2024 e 14/07/2024

Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN)

Situação atual : Edital publicado

Banca organizadora: Comando do Pessoal de Fuzileiros Navais (CPesFN)

Cargos: Sargento Músico

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Militar

Lotação: Rio de Janeiro (durante o Curso de Formação)

Número de vagas: 15 vagas

Remuneração: R$ 1.414,82 (durante o Curso de Formação)

R$ 6.234,75 (após formação)

Inscrições: de 03 de abril a 15 de maio de 2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00

Data da prova objetiva: a definir

Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: IBGP

Cargos: Guarda Civil Municipal

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Segurança pública

Lotação: Ribeirão das Neves, MInas Gerais

Número de vagas: 50

Remuneração: R$ 3.410,00

Inscrições: 3 de abril de 2024 a 2 de maio de 2024

Taxa de inscrição: R$ 98,00

Data da prova objetiva: 9 de junho de 2024

SUL

Polícia Científica do Paraná

Situação Atual: Em andamento

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Auxiliar de Perícia e Auxiliar de Necropsia

Escolaridade: Nível médio/técnico

Carreiras: Segurança Pública

Lotação: Paraná

Número de vagas: 16 vagas

Remuneração: R$ 4.323,44

Inscrições: 02/03/2023 a 18/05/2023

Taxa de inscrição: de R$ 120,00

Data da prova objetiva: 25/06/2023

Universidade Federal de Santa Maria

Situação atual : edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis técnico e superior

Carreiras: Tecnologia da Informação, saúde e outras

Lotação: Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: 12 vagas

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 09/04 a 08/05

Taxa de inscrição: R$ 80 e R$ 137,00

Data da prova objetiva: 23/06/24

Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: FEPESE

Cargos: Médico Veterinário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: saúde

Lotação: Santa Catarina

Número de vagas: 20 + CR

Remuneração: R$ 7.605,11

Inscrições: de 20/03/2024 a 09/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova objetiva: 09/06/2024

Câmara Municipal de Guaramirim SC

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Instituto Tupy

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior e médio

Carreiras: jurídica, contábil, administrativa e outras

Lotação: Guaramirim, Santa Catarina

Número de vagas: 03 vagas + cadastro reserva

Remuneração:R$ 2.500,00 a R$ 10.106,99

Inscrições: 19/04/2024 a 20/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00 a R$ 100,00

Data da prova objetiva: 08-09/06/2024

NACIONAL

Marinha do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: Dentista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: militar

Lotação: nacional

Número de vagas: 4 vagas

Remuneração: R$ 9.070,60

Inscrições: 22/04/2024 a 08/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 21/07/2024

Marinha do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: Dentista

Escolaridade: nível superior

Carreiras: militar

Lotação: nacional

Número de vagas: 3 vagas

Remuneração: R$ 9.070,60

Inscrições: 22/04/2024 a 08/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 21/07/2024

Marinha do Brasil

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: comissão própria

Cargos: Médico

Escolaridade: nível superior

Carreiras: militar

Lotação: nacional

Número de vagas: 38 vagas

Remuneração: R$ 9.070,60

Inscrições: 22/04/2024 a 08/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 21/07/2024

Escola de Sargento das Armas

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: a definir

Escolaridade: a definir

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 1.100 vagas

Remuneração : de R$ 1.150,00 (aluno) a R$ 3.895,00 (formado)

Inscrições: de 31 de março a 04 de maio de 2024

Taxa de inscrição: R$ 95,00 (noventa e cinco reais)

Data da prova objetiva: 08/10/2024

Quadro Técnico do Corpo Auxiliar da Marinha

Situação Atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Primeiro-Tenente

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 32 vagas

Remuneração: R$ 9.070,60

Inscrições: 30/04/2024 a 14/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 30/06/2024

Corpo de Engenheiros da Marinha – CEM

Situação atual: Edital publicado

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Engenheiro

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Militares

Lotação: Nacional

Número de vagas: 24 vagas

Remuneração: R$ 9.070,6 (já contando com os adicionais) durante o curso de formação

Inscrições: 30/04/2024 a 14/05/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 30/06/2024