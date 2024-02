Ele investiu R$ 50 mil do próprio bolso há 3 anos e já faturou R$ 2,4 mi com consultoria de branding

“O que o mundo perderia se sua marca deixasse de existir hoje?". É o que Galileu Nogueira pergunta e tem perguntado para clientes desde que fundou sua consultoria, em outubro de 2020. O expert em branding começou a empreender no meio da pandemia e com apenas R$ 50 mil tirados da sua reserva de emergência.

Foi um enorme salto de fé, um começo de sonho que, felizmente, terminou com tudo dando certo. Com uma abordagem única, voltada para o propósito das empresas, a Galileo Branding já faturou, em três anos, mais de R$ 2,4 milhões e cresceu 285%, atraindo grandes marcas como Petz, Apê11, Whirlpool e Banco Cora.

Com mais de 15 anos de experiência em branding e cases de sucesso em empresas como 99, Ambev e Me Poupe!, Galileu construiu seu negócio a partir da noção de que as marcas têm um papel fundamental em mover a sociedade para frente.

“A maioria das consultorias no mercado se restringem a entregar apenas estratégias de negócios. Eu percebi que era possível construir marcas que lucram, mas que também promovem um impacto social. Esse é o propósito da Galileo como um todo” declara o empreendedor.

“Construindo marcas mais humanas e mais responsáveis”

O slogan da Galileo atende a um dos principais assuntos discutidos em marketing, publicidade e branding: provocar emoções no público-alvo. O mote veio a Galileu através da sua experiência e do estudo de cases famosos.

Observando campanhas como “Retratos da Real Beleza” da Dove, ele percebeu o poder que as marcas têm. “Quando uma marca faz uma campanha como essa – dando pauta para diversidade, cor, diversidade de biotipo e explorando a imagem da mulher de forma completamente diferente do resto do mercado – ela muda o jogo de como percebemos a beleza dali pra frente”, ele observa.

Avançar pautas de impacto social é a maneira como o fundador potencializa a imagem dos seus clientes. Essa abordagem é o principal diferencial da Galileo Branding.

Propósito em primeiro lugar

Na frente de consultoria, Galileu foca, antes de mais nada, em encontrar o propósito da empresa e dos seus fundadores para depois utilizar técnicas avançadas de construção bloco a bloco a marca.

“Dentro da metodologia, temos um Workshop de Propósito no qual perguntamos: qual a razão da sua marca existir? O que o seu consumidor diria se chegasse na loja e descobrisse que sua marca acabou? Isso desencadeia um pensamento enorme. Com o propósito definido, encontramos todo o resto, como tom de voz, expressão visual e afins”, explica.

Percebendo que tudo está interligado, os clientes conseguem trabalhar melhor com a empresa, chegando a um plano conciso. Hoje, essa metodologia também é ensinada pelo empresário em seu curso Branding de Perto nas redes sociais e podcasts, e rende anualmente um faturamento de R$ 3 milhões.

“Eu vejo branding em tudo” disse o garoto de Aracaju

Galileu tem desenvolvido sua metodologia desde o início da carreira. Sergipano, natural de Aracaju, ele concluiu a graduação em Publicidade e Propaganda e, após 4 anos trabalhando na área, se mudou para a capital paulista para fazer um MBA em Marketing Digital na ESPM.

“Vendi meu Celta e vim para cá. Quando saí de Aracaju, eu saí com aquele sonho do menino que vai pra São Paulo: sinônimo de sucesso era trabalhar numa multinacional, ter um time grande e virar gerente. Mas quando cheguei nesse ponto, percebi que não era isso que eu queria”, conta.

O que Galileu queria era equilíbrio e uma carreira focada na sua paixão: o branding. Ele conseguiu iniciar uma nova fase no começo de 2020 na Me Poupe!, empresa da influenciadora de finanças Nathalia Arcuri, onde atuou como diretor de branding no começo de 2020.

Em oito meses de empresa, conseguiu estruturar a marca e viu a empresa duplicar de tamanho, passando de um faturamento de R$ 30 milhões para R$ 60 milhões, e figurando entre as 100 marcas mais lembradas durante a pandemia.

Com o reconhecimento, também vieram as propostas para fazer consultoria e a ideia de abrir sua própria empresa.

R$ 50 mil e um sonho

Galileu queria empreender, mas apesar de toda a visibilidade, possíveis clientes e uma carreira sólida, ele ainda tinha um sentimento muito natural para todos os empreendedores de primeira viagem: a insegurança.

“‘Não sei se vou conseguir emplacar, pensei. Fiquei com medo. Até que, em uma das sessões, meu terapeuta falou ‘já que você não quer, então vai pra casa pensando como seria se você tivesse aberto a empresa’. Foi aí que fiquei nervoso, mas ele conseguiu o que queria”, ele brinca, contando como superou seus medos.

Acreditando em si mesmo, ele abriu a consultoria com apenas R$ 50 mil de sua reserva de emergência. Começou a criar conteúdo para as redes sociais, avaliando cases como os das marcas parceiras do BBB. Ele falou até mesmo da vacina, o que resultou em uma matéria especial da Exame sobre os erros de branding da Coronavac.

O conteúdo gerou leads que viraram clientes do curso Branding de Perto, que ele criou durante a pandemia. Com aulas voltadas para profissionais de marketing com interesse em especialização em branding, o braço educacional da empresa cresceu exponencialmente – de 10 alunos na primeira turma para 100 na terceira – e se tornou uma das principais frentes da empresa, junto com o conteúdo e com a consultoria em si.

O que 2024 reserva para a Galileo Branding?

A consultoria prevê um faturamento de R$ 3 milhões em 2024. Este ano eles ainda lançarão, em julho, o livro “Branding de Perto: um guia prático para quem cria ou gerencia uma marca”. Galileu espera dar continuidade a uma esteira de produtos completa focada na educação.

Espalhando sua visão, ele também planeja o ensino da metodologia Branding de Perto para agências e consultorias que desejam vender serviços como o da Galileo.

“Temos muito para 2024 e vamos continuar nossa missão. Eu acredito que as marcas têm o poder de transformar e quebrar padrões através da sua força. A gente pode ter um mundo melhor e as marcas podem contribuir para essa mudança positiva”, conclui.

Siga a Bússola nas redes: Instagram | Linkedin | Twitter | Facebook | Youtube

Veja também

Gestão Sustentável: que rumo tomar a caminho da COP30 em Belém do Pará?

Como parceria entre SpaceX e Bahamas pode impulsionar e transformar o turismo espacial mundial

Ele quer imprimir o primeiro coração humano artificial em 10 anos