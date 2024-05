Eleições nos EUA: o que dizem as pesquisas a 6 meses da eleição?

Falta pouco menos de seis meses para o dia da eleição presidencial nos Estados Unidos, o cenário é de disputa acirrada entre os principais candidatos, o presidente Joe Biden e o ex-presidente Donald Trump.

Na sexta, 10 de maio, Trump soma 41,3% dos votos, e Biden, 40,6%, segundo o site 538, que agrega várias pesquisas. Robert Kennedy Jr, que disputa como independente, tem 10,1%.

"Trump continua liderando nos estados-pêndulo, que são Geórgia, Arizona, Nevada, Michigan, Wisconsin e Pensilvânia, que vão decidir a eleição", comenta Mauricio Moura, professor da Universidade George Washington. Ele comentou a situação atual da disputa no programa "O Caminho para a Casa Branca". Veja a integra abaixo:

Veja o calendário das eleições nos EUA

Atualmente, as eleições americanas estão na fase das primárias, em que cada partido define qual será seu candidato.

A disputa, no entanto, foi resolvida rapidamente este ano: já em fevereiro, Trump e Biden asseguraram as nomeações de seus partidos, ao vencerem as primeiras rodadas por margens amplas. Isso fez com que seus competidores desistissem rapidamente.

A confirmação das candidaturas será feita nas convenções partidárias, em julho e agosto. Depois disso, com os candidatos a presidente e a vice definidos, começa a disputa para valer.

Estão previstos debates em setembro e outubro, mas ainda não está claro se os dois candidatos irão participar. A votação final será em 5 de novembro, e o vencedor tomará posse em 20 de janeiro de 2025.