Dia das Mães: Burger King vai distribuir 20 mil lanches para ajudar desabrigados no RS 

Mais de 100 mortos. Sete centenas de feriados. Dezenas de desaparecidos. Os números da tragédia no Rio Grande do Sul mudam a todo instante – na mesma velocidade com que voluntários se mobilizam, em todas as regiões do país, para levar ajuda a quem perdeu tudo o que tinha.

Cidadãos de todos os estados brasileiros, autoridades públicas das esferas municipal, estadual, federal e, também, empresas estão trabalhando para ajudar quem precisa do básico para recomeçar. O Burger King anunciou que vai distribuir no próximo domingo (12), Dia das Mães, cerca de 20 mil sanduíches às vítimas que estão em abrigos. Tudo será produzido nas 28 lojas da marca no Rio Grande do Sul, incluindo coroas e brinquedos que fazem parte do combo voltado para crianças.

“Domingo é um dia que, tradicionalmente, estamos reunidos em família. Esta é uma forma que encontramos de reduzir um pouco a dor das perdas terríveis que a população gaúcha teve, entregando amor e cuidado num dia tão significativo”, comenta Ariel Grunkraut, CEO da ZAMP, que cuida da franquia Burger King no Brasil. A ação conta com a parceria do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

Auxílio aos colaboradores

A ZAMP também vai doar uma quantia em dinheiro às 150 famílias de funcionários da companhia que foram impactadas com as enchentes, além de oferecer suporte psicológico e emocional.

