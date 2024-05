UFC St. Lewis: onde assistir luta com Rodrigo Nascimento ao vivo e horários

Neste sábado, 11, o brasileiro Rodrigo Nascimento (Zé Colmeia) enfrenta o americano Derrick Lewis (A Besta) em um combate de pesos pesados no UFC Fight Night St Louis.

Atualmente, o americano ocupa a 12ª posição no ranking, enquanto o brasileiro está em 15º lugar. Apesar da proximidade no ranking, suas trajetórias no UFC são bastante distintas.

Derrick Lewis, apelidado de "A Besta", é uma figura conhecida na categoria mais pesada do UFC. Embora possa ser considerado limitado em termos técnicos, seu poder de nocaute lhe rendeu vitórias sobre alguns dos principais lutadores da categoria, como Sergei Pavlovich e Curtis Blades.

Por outro lado, Junior "Zé Colmeia" está no Ultimate há menos tempo. Embora tenha vencido quatro de suas seis lutas na organização (com uma derrota e um empate nas outras duas), enfrentou em geral um nível de competição inferior.

Veja a seguir os cards do UFC deste sábado

Card Preliminar - 17h

Peso-leve (até 70,3 Kg): Chase Hooper x Viacheslav Borshchev

Peso-leve (até 70,3 Kg): Terrance McKinney x Esteban Ribovics

Peso-palha (até 52,1 Kg): Tabatha Ricci x Tecia Pennington

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Billy Ray Goff x Trey Waters

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Charles Johnson x Jake Hadley

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Jared Gooden x Kevin Jousset

Peso-mosca (até 56,7 Kg): JJ Aldrich x Veronica Hardy

Card Principal - 00h

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Derrick Lewis x Rodrigo Nascimento

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Joaquin Buckley x Nursulton Ruziboev

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Alonzo Menifield x Carlos Ulberg

Peso-leve (até 70,3 Kg): Diego Ferreira x Mateusz Rebecki

Peso-pena (até 65,7 Kg): Alex Caceres x Sean Woodson

Peso-pesado (até 120,2 Kg): Waldo Cortes-Acosta x Robelis Despaigne

Onde assistir online o UFC deste sábado?

A luta do UFC St. Louis será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 11. O card preliminar ocorrerá às 17h e o card principal ocorrerá à 00h.

Onde assistir a luta Lewis x Nascimento no UFC?

A luta do UFC 301 será transmitido pelo UFC Fight Pass, neste sábado, 4. A luta entre Lewis e Nascimento ocorrerá à 00h.