Menos de 1% das casas do país tem cobertura para alagamentos. Veja como acionar

Com a catástrofe climática no Rio Grande do Sul, em que a água invadiu casas e fez muitas pessoas perderem tudo, as seguradoras já registram aumento de acionamentos de sinistro. No entanto, nem todos os seguros residenciais contemplam proteção para alagamentos, e essa cobertura costuma ter que ser contratada à parte.

Segundo a Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg), no país há 12,7 milhões de lares com seguro contratado, o que equivale a 17% das casas e apartamentos do país. Desse total, menos de 1% tem cobertura para alagamentos.

Tipos de seguro

Os chamados seguros compreensivos residenciais pagam o reparo ou a reconstrução da residência até o valor limite contratado, caso o imóvel tenha sido danificado ou destruído por algum evento coberto.